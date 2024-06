Di euronews

La tennista italiana ha sconfitto due set a zero la russa Andreeva e nella finale degli open di Francia sfiderà la polacca Iga Swiatek

Il tennis azzurro brilla all'ombra della Tour Eiffel. Dopo la qualificazione alla semifinale di Jannik Sinner, che ai quarti del Roland Garros ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov e attende in semifinale il numero tre del mondo Carlos Alcaraz, è Jasmine Paolini a far gioire i tifosi italiani. L'atleta di Castelnuovo di Garfagnana, classe '96, ha battuto in due set la russa Mirra Andreeva, col punteggio di 6-3, 6-1, e ha raggiunto così la finale, dove troverà a contenderle lo Slam la polacca Iga Swiatek (vincitrice delle edizioni 2020, 2022 e 2023).

Jasmine Paolini diventerà la numero 7 del mondo

"Grazie mille, grazie a quelli che mi seguono, anche da casa, e 'merci beaucoup' a chi è qui. Negli ultimi anni ho imparato che sognare è la cosa più importante", ha dichiarato la tennista italiana subito dopo la qualificazione. La 28enne, testa di serie numero 12 al torneo francese, salirà in ogni caso al settimo posto nella classifica WTA, quale che sia l'esito della finale.

Si tratta di un momento storico per il tennis italiano, anche perché prima di lei soltanto quattro atlete erano riuscite ad arrivare in finale in uno Slam: Francesca Schiavone, Sara Errani, Flavia Pennetta e Roberta Vinci. La prima ha trionfato a Parigi nel 2010, ed era arrivata in finale anche l'anno successivo, uscendo però sconfitta. Flavia Pennetta ha vinto invece gli US Open 2015.