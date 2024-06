Dieci piloti ucraini di età compresa tra i 21 e i 23 anni stanno frequentando un corso accelerato di pilotaggio di aerei da guerra. La Francia è la seconda tappa di sei mesi di addestramento dopo il Regno Unito. L'ultima fase si svolgerà in Romania, dove potranno pilotare gli F-16

"Siete al cancello, state per attraversare la linea nemica, scendete sotto i 500 piedi". Immediatamente, il rendering 3D dei campi, delle foreste e dei villaggi della campagna francese di fronte a due istruttori dell'aeronautica militare del Paese si ingrandisce. Poco meno di un quarto d'ora dopo, i due istruttori danno il comando a un soldato ucraino, rinchiuso in un simulatore di jet da combattimento nella stanza adiacente, di sganciare e bombardare il suo obiettivo.

La sua missione, programmata la mattina presto con l'ausilio di varie mappe, immagini satellitari, previsioni meteorologiche e dati inventati sul luogo dove era stato avvistato per l'ultima volta l'equipaggiamento nemico, è colpire un deposito di munizioni russo. In Francia non esiste, ma di castelli ce ne sono a bizzeffe e così uno è diventato l'obiettivo.

Un altro dei dieci commilitoni ucraini che stanno ricevendo addestramento come piloti nella base nel sud-ovest della Francia deve svolgere la stessa falsa missione, ma a bordo di un vero aereo da guerra.

Ma non riesce a portarla a termine. Quando attraversa il "cancello" è già in ritardo di tre minuti rispetto alla tabella di marcia - uno scarto enorme se si considera che il tempo a disposizione è più o meno di 10 secondi - e l'avvicinamento e il bombardamento dell'obiettivo non sono all'altezza.

"Fermiamoci", dice l'istruttore, il cui nome non è stato reso noto per motivi di sicurezza. "Torniamo indietro di un minuto e lo rifate".

Two French Air Force instructors supervise a training session for a Ukrainian pilot in a simulator, southwestern France, June 14, 2024. Alice Tidey/Euronews

Un programma di addestramento in tre fasi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha iniziato a chiedere agli alleati di donare aerei da guerra e di addestrare i piloti ucraini al loro utilizzo pochi giorni dopo il lancio dell'invasione su larga scala del Paese da parte della Russia, alla fine del febbraio 2022.

Ma i dieci piloti ucraini attualmente in Francia sono i primi a ricevere un addestramento di sei mesi. Prima sono stati nel Regno Unito e dopo, probabilmente, si dirigeranno in Romania per la terza e ultima fase.

Durante i mesi trascorsi nel Regno Unito ognuno di loro ha trascorso circa 70 ore di volo su un GROB-115, un velivolo di aviazione generale facile da manovrare e con una velocità massima di circa 220 km/h.

In Francia sono passati a un Alpha Jet, un jet d'attacco leggero e un addestratore avanzato con una velocità massima di oltre 900 km/h, che useranno per circa 80 ore in volo e per altre 60 ore in un simulatore. In Romania potranno pilotare gli F-16, i caccia supersonici di fabbricazione americana con una velocità massima di 2.100 km/h, per 60 ore.

Poi torneranno a casa, dove si spera che le loro nuove competenze possano contribuire a volgere a favore di Kiev la guerra.

A Ukrainian pilot takes part in a simulator training session in southwestern France, June 14, 2024. Alice Tidey/Euronews

Aerei da guerra francesi diretti in Ucraina

La Polonia e la Slovacchia hanno già contribuito a rifornire l'arsenale bellico dell'Ucraina donando diversi MiG-29. Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e ora anche la Francia si sono impegnati a inviare aerei da guerra occidentali, F-16 per i primi quattro e Mirages 2000-5 per l'ultima.

L'annuncio francese è stato fatto dal presidente Emmanuel Macron all'inizio del mese, dopo le commemorazioni del D-Day in Normandia a cui ha partecipato anche il leader ucraino, ma non è ancora chiaro quanti velivoli verranno inviati.

La Francia possiede 26 Mirages 2000-5, che hanno una velocità massima di circa 2.300 km/h e che utilizza principalmente in funzione difensiva per sorvegliare i suoi cieli e quelli dei suoi alleati. Ma Macron ha detto che sarà creata una "coalizione internazionale" di donatori: solo altri otto Paesi (Brasile, Egitto, Grecia, India, Perù, Qatar, Taiwan, Emirati Arabi Uniti) hanno questo modello.

Una fonte dell'aeronautica francese ha confermato che l'addestramento e la consegna dei Mirage 2000-5 non sono ancora stati programmati, ma che sono in corso discussioni tra Francia e Ucraina. Parigi sarà comunque costretta a una riorganizzazione della flotta, dato che i Mirage sono tutti schierati e dovranno essere sostituiti, molto probabilmente con i più moderni Rafale.

Mentre la Francia li usa da decenni in funzione puramente difensiva, l'Ucraina potrebbe in teoria utilizzarli in modo più letale. "Oggi esistono soluzioni hardware e software che consentono di trasformarli con una capacità di attacco al suolo", ha detto la fonte. "In termini pratici, questo richiederebbe alcune settimane o mesi"

La Francia, che dispone di altri aerei da guerra, aveva deciso di non seguire questa strada e di limitare il Mirage 2000-5 alla sola difesa, "ma oggi, nell'ambito del trasferimento con l'Ucraina, questa è effettivamente un'opzione". "Questo non significa che accadrà, ma le discussioni sono in corso".