L'Italia elegge 76 deputati al Parlamento europeo. Ecco la lista dei nomi dei politici che siederanno nell'Eurocamera, partito per partito: a FdI 25 seggi, 20 al Pd, 9 a Forza Italia, 8 a Lega e M5S, 6 ad Avs

Con le elezioni europee, che si sono svolte in Italia l'8 e il 9 giugno, gli elettori hanno scelto i 76 eurodeputati da inviare al Parlamento Ue. Quasi tutti i leader dei principali partiti italiani erano capolista nelle circoscrizioni e pur risultando eletti, rinunceranno al seggio.

A causa di un problema tecnico che ha colpito il sistema di informatico per il conteggio delle schede a Roma, lo scrutinio in Italia non è ancora completo ma con 61.571 su 61.650 sezioni esaminate, l'esito del voto è quasi definitivo.

Elezioni europee: I 25 eurodeputati di Fratelli d'Italia

Carlo Fidanza

Mario Mantovani

Giovanni Crosetto

Lara Magoni

Pietro Fiocchi

Mariateresa

Vivaldini Paolo

Inselvini Elena

Donazzan Stefano

Cavedagna Sergio

Berlato Alessandro

Ciriani Daniele

Polato Piergiacomo

Sibiano Nicola

Procaccini Marco

Squarta Carlo

Ciccioli Antonella

Sberna Francesco

Torselli Alberico

Gambino Francesco

Ventola Denis

Nesci Michele

Picaro Chiara

Gemma Giuseppe

Milazzo Ruggero Razza

Elezioni europee: i 20 eurodeputati del Partito democratico

Cecilia Strada

Giorgio Gori

Alessandro Zan

Irene Tinagli

Brando Benifei

Stefano Bonaccini

Alessandra Moretti

Elisabetta Gualmini

Dario Nardella

Matteo Ricci

Nicola Zingaretti

Camilla Laureti

Antonio Decaro

Lucia Annunziata

Raffaele Topo

Pina Picierno

Sandro Ruotolo

Georgia Tramacere

Giuseppe Lupo

Marco Tarquinio

Elezioni europee: i 9 eurodeputati di Forza Italia

Herbert Dorfmann (Svp)

Letizia Moratti

Massimiliano Salini

Salvatore De Meo

Fulvio Martusciello

Giuseppina Princi

Edmondo Tamajo

Marco Falcone

Flavio Tosi in attesa della conferma

Elezioni europee: gli otto eurodeputati del Movimento 5 stelle

Gaetano Pedullà

Sabrina Pignedoli

Carolina Morace

Pasquale Tridico

Valentina Palmisano

Mario Furore

Giuseppe Antoci

Gianluca Ferrara

Elezioni europee: gli otto eurodeputati della Lega

Roberto Vannacci

Isabella Tovaglieri

Raffaele Stancanelli

Angelo Ciocca

Paolo Borchia

Aldo Patriciello*

Anna Maria Cisint*

Silvia Sardone*

Susanna Ceccardi*

*in attesa della conferma legata alla scelta di Vannacci che è stato eletto in più circoscrizioni. Uno resterà fuori

Elezioni europee: i sei eurodeputati di Alleanza Verdi e Sinistra

Ilaria Salis

Mimmo Lucano

Ignazio Marino

Francesco Borrelli*

Leoluca Orlando*

Benedetta Scuderi*

Cristina Guarda*

*La conferma dipende dalla scelta di Salis e Lucano che sono stati eletti in 2 e 4 circoscrizioni rispettivamente. Uno dei nomi resterà fuori