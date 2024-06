La guerra in Ucraina e il sostegno della Nato a Kiev sono stati al centro del colloquio tra il presidente Usa Biden e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Quest'anno 23 alleati su 32 porteranno la spesa per la Difesa almeno al 2 per cento del Pil

In vista del summit di Washington del mese prossimo, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha incontrato il presidente statunitense Joe Biden.

"Gli europei stanno facendo di più per la loro sicurezza collettiva rispetto a qualche anno fa", ha detto Stoltenberg, in un discorso al Wilson Center di Washington poco prima dell'incontro in programma con Biden alla Casa Bianca.

Il nodo dell'alleanza tra Cina e Russia e la guerra in Ucraina

"Può sembrare un paradosso, ma la strada per la pace passa per un maggior numero di armi per l'Ucraina", ha aggiunto il segretario generale che ha affrontato anche il tema del sostegno cinese alla Russia.

"La realtà è che la Cina sta alimentando il più grande conflitto armato in Europa dalla Seconda guerra mondiale. E allo stesso tempo vuole mantenere buone relazioni con l'Occidente. Ebbene, Pechino non può avere entrambe le cose. A un certo punto, a meno che la Cina non cambi rotta, gli alleati devono imporre un costo", ha dichiarato Stoltenberg.

"La guerra in Ucraina dimostra che la nostra sicurezza non è regionale, ma globale. Non da ultimo per il sostegno che sappiamo che la Russia sta ricevendo dalla Cina e da altri Paesi. Pechino sta condividendo tecnologie di alto livello come i semiconduttori e altri prodotti a duplice uso. L'anno scorso la Russia ha importato dalla Cina il 90 per cento della sua microelettronica, utilizzata per produrre missili, carri armati e aerei. La Cina sta anche lavorando per fornire alla Russia una migliore capacità satellitare e immagini".

L'incontro tra Biden e Stoltenberg alla Casa Bianca

I progressi sulla spesa per la difesa, portata ad almeno il 2 per cento del Pil, obiettivo che raggiungeranno almeno 23 Paesi alleati su 32 quest'anno, e le misure intraprese dalla Nato per sostenere Kiev sono state poi al centro dei colloqui tra Biden e Stoltenberg, si legge in una nota della Casa Bianca.

Gli alleati "hanno rafforzato la spesa per la difesa del 18 per cento: si tratta dell'incremento più importante da decenni", ha commentato Stoltenberg dallo Studio Ovale.

"Abbiamo difeso il fianco orientale della Nato, mettendo così in chiaro che proteggeremo ogni singolo centimetro di territorio dell'Alleanza". "Insieme abbiamo scoraggiato altre aggressioni della Russia", ha dichiarato Biden, che ha ringraziato Stoltenberg per aver reso la Nato più unita con la sua leadership, in particolare sull'Ucraina. Si è poi congratulato per l'accordo bilaterale sulla sicurezza firmato con Kiev.

"Ci mancherai", ha aggiunto il presidente Usa in vista della scadenza del mandato del segretario generale il prossimo ottobre.