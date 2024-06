Vela, frutti di mare e una partita a golf a Saidia, nel Mediterraneo marocchino

In questa puntata di Golf Travel Tales, visitate la serena città balneare di Saidia e godetevi una partita di golf con Immy Barclay.

Nell'angolo nord-orientale del Marocco, la città di Saidia è un'oasi di relax su 14 chilometri di costa mediterranea.

Conosciuta come la "perla del Mediterraneo", Saidia si vede meglio dal mare. All'arrivo, la nostra ospite Immy Barclay si dirige direttamente al porto, dove l'attende il capitano Emmanual Jacquemart.

I due intraprendono una tranquilla gita in barca a vela, attraccando per gustare frutti di mare freschi alla griglia in riva al mare, prima di viaggiare verso ovest fino alla Riserva ornitologica di Moulouya. Qui, alla foce del fiume Moulouya, prospera la fauna marocchina, tra cui decine di fenicotteri selvatici che si possono scorgere in tutta la riserva di 4.000 ettari.

Il nostro ospite gioca poi una partita di golf al vicino Teelal Golf Course, apprezzando i fairway ondulati progettati dal golfista francese poi diventato architetto, Nicolas Joakimides.

Al tramonto, Immy fa un'ultima passeggiata lungo la riva del Mediterraneo, riflettendo sulla bellezza di Saidia e suggerendo luoghi alternativi per giocare a golf nelle vicinanze.

