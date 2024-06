Il corpo di un turista americano di 55 anni è stato scoperto domenica sull'isola di Corfù, portando a tre il numero dei turisti stranieri trovati morti in Grecia in una settimana

Dopo la notizia del turista americano trovato morto sull'isola di Corfù sono ancora in corso le ricerche per ritrovare altri tre turisti stranieri in altrettante località greche.

La maggior parte di loro aveva intrapreso escursioni sotto il sole cocente con l'ondata di calore in corso in gran parte della Grecia. Il corpo dell'americano, scoperto in mare vicino al porto di Mathraki da un turista, dovrà essere trasferito all'ospedale di Corfù per l'autopsia, hanno riferito l'agenzia di stampa greca di Atene e la televisione pubblica Ert. Secondo i media locali il cinquantenne era in vacanza a Mathraki. Sempre domenica un turista olandese di 74 anni è stato trovato senza vita sull'isola di Samos, giaceva in un burrone a poche centinaia di metri da dove era stato visto l'ultima volta.

Solo una settimana fa il 9 giugno il medico e presentatore tv della Bbc Michael Mosley era stato trovato morto sull'isola greca di Symi nel Mar Egeo mentre era in vacanza con la moglie.

Un altro turista americano, Albert Calibet, 59 anni, risulta disperso sull'isola di Amorgos dopo un'escursione. ABC News ha riferito che alcuni familiari e amici di Calibet si sono recati in Grecia per cercare l'uomo originario della contea di Los Angeles.

Secondo i media locali, inoltre, continuano le operazioni di ricerca di due donne francesi disperse sull'isola greca di Sikinos.

La Grecia sotto un'ondata di calore

Il vice sindaco di Amorgos, Popi Despotidi, ha dichiarato a iefimerida.gr che la scomparsa di Calibet potrebbe essere stata causata dal caldo. "In questi giorni l'isola è insopportabilmente calda. Stiamo valutando tutte le possibilità", ha detto Despotidi.

I turisti sono stati messi in guardia per le alte temperature che si stanno registrando in Grecia, colpita da un'ondata di calore insolitamente precoce. L'Acropoli di Atene e molti altri luoghi turistici sono stati costretti a chiudere questa settimana durante le ore più calde in seguito a segnalazioni di svenimenti di persone in fila.

Morta anche una seconda persona anziana per un colpo di calore a Cipro. Le temperature sull'isola sono salite per tutta la settimana, superando i 40 gradi.