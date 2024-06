Di Euronews

Si fanno più concrete le voci attorno alle quali il presidente russo Vladimir Putin dovrebbe far visita a Kim Jong-un a Pyongyang, in Corea del Nord. La prima dal 2000

Dopo mesi di notizie non ufficiali, secondo fonti sudcoreane l'attesa visita del presidente russo Vladimir Putin a Pyongyang, in Corea del Nord, potrebbe avvenire già questa settimana.

Le prime indiscrezioni di Putin ospite da Kim Jong-un erano trapelate alla fine di maggio. Settimane fa si erano infatti diffuse voci in merito a un viaggio che il presidente russo avrebbe dovuto compiere "prossimamente". Secondo i media russi, tra cui Vedomosti, il presidente russo si recherà in Corea del Nord, e in Vietnam, entro la fine di questo mese. I media di Seul hanno invece affermato che il viaggio di Putin potrebbe essere programmato per coincidere con i colloqui nella capitale sudcoreana tra funzionari della Difesa e degli Esteri sudcoreani e cinesi di questa settimana.

I legami tra Mosca e Pyongyang

Mentre l’isolamento della Russia dall’Occidente a causa della guerra in Ucraina è sempre più tangibile, gli analisti dicono che proprio a causa del conflitto tra Mosca e Kiev i rapporti tra la Russia e la Corea del Nord potrebbero essere più proficui. Tra i motivi quello del Cremlino di dover cercare partner strategici sempre più ad est: Mosca avrebbe dichiarato che ci sarebbe addirittura spazio per “relazioni molto profonde” tra Russia e Corea del Nord. "È un nostro vicino, è un Paese amico con il quale stiamo sviluppando relazioni bilaterali - ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov -. Continueremo a farlo in una direzione ascendente".

In risposta, la scorsa settimana Kurt Campbell, il vice segretario di Stato Usa, ha detto al suo omologo sudcoreano, Kim Hong-kyun, che legami militari più stretti tra Pyongyang e Mosca causerebbero ulteriore instabilità nella regione.

Al momento però non è chiaro esattamente quando Putin effettuerà la sua visita in Corea del Nord, la prima dal 2000 quando incontrò il defunto padre di Kim, Kim Jong-il.

Putin in Corea del Nord

La Corea del Nord sembra però prepararsi ad accogliere Putin: gli aerei civili sarebbero stati allontanati dall'aeroporto di Pyongyang e ci sono segnali di preparativi per una possibile parata in piazza Kim Il-sung, secondo quanto riferito da NK Pro, un sito web con sede a Seul, citando immagini satellitari.

Gli esperti ritengono che la Corea del Nord potrebbe sfruttare la visita del presidente russo per aumentare le esportazioni di armi verso la Russia, in cambio di importazioni di cibo ed energia.

"Se Putin visitasse Pyongyang ci sarebbe un'alta possibilità che la Corea del Nord e la Russia possano portare la cooperazione militare a un nuovo livello in un momento in cui mantengono stretti legami militari", ha dichiarato Cheong Seong-chang, direttore del Sejong Institute, citato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.