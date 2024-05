Di Euronews

Alle elezioni europee del prossimo giugno il leader del Partito Popolare Alberto Núñez Feijóo sta cercando di convincere un elettorato sempre più giovane a scegliere le proposte del PP

PUBBLICITÀ

Il Partito Popolare conservatore spagnolo ha presentato a Madrid il programma elettorale in vista delle prossime **elezioni europee**di giugno. La piattaforma politica si concentrerà su quattro aree che spaziano dalla democrazia all’economia, passando per le politiche sociali e alla leadership geopolitica.

Il partito vuole anche cercare di coinvolgere sempre più giovani a votare per il PP: per fare ciò il leader Alberto Núñez Feijóo ha parlato di una nuova ambiziosa proposta per "esentare i giovani professionisti dal pagamento delle tasse durante i primi anni della loro carriera".

L'approfondimento nel video.