I risultati delle elezioni spagnole di domenica 23 luglio si traducono in un possibile stallo nella governabilità del Paese. Con il 99% dei voti scrutinati, il Partito Popolare si attesta come prima forza politica del Paese, aggiudicandosi 136 seggi: 47 in più rispetto a quelli ottenuti alle elezioni del 2019, ma comunque insufficienti per formare un governo monocolore. Per ottenere la maggioranza assoluta infatti, il partito dovrebbe raggiungere i 176 seggi.

A questo punto anche la possibile coalizione con Vox non sarebbe abbastanza: il partito di estrema destra si ferma a 33 seggi, 19 in meno degli attuali, portando il blocco a 169 scranni. Nemmeno l'ipotetico contributo dei deputati di UPN e Coalición Canaria basterebbe a raggiungere i deputati necessari per formare un governo.

Un risultato potenzialmente positivo per il Partito Socialista del primo ministro uscente Pedro Sanchez, che raggiunge 122 seggi (due in più rispetto al 2019). In compagnia dei 31 deputati ottenuti da Sumar, la sorprendente coalizione di 15 partiti di Yolanda Diaz, il blocco di sinistra arriverebbe a 153 seggi, comunque lontani dalla maggioranza assoluta. E i loro tradizionali alleati in Parlamento - ERC, Bildu, PNV e BNG (tutti partiti regionali) - hanno insieme 19 deputati. L'investitura di Pedro Sánchez dipenderebbe quindi dalla decisione di sbilanciarsi del partito catalano filo-indipendentista Junts di Carles Puigdemont.