Il partito di estrema destra spagnolo Vox ha perso più di 600mila voti nelle ultime elezioni generali del Paese. Rispetto alle scorse elezioni europee si prevede che a giugno verranno eletti più parlamentari di estrema destra e Vox potrebbe trarne beneficio

A Madrid, i membri del Partito popolare (Pp), partito conservatore di lunga data, stanno conducendo una campagna di tesseramento per unirsi al "Team Ayuso".

Isabel Díaz Ayuso è una delle leader più popolari del Pp, uno dei principali partiti politici spagnoli insieme ai socialisti (Psoe).

La sua ascesa politica ha ricevuto una spinta quando è diventata membro del partito e ha ricoperto diverse cariche all'interno di esso e del governo regionale di Madrid. Nel 2019 ha vinto le elezioni regionali a Madrid ed è diventata presidente della Comunità di Madrid.

Ayuso ha strappato migliaia di voti a Vox

Il Partito popolare spagnolo è stato rafforzato dalla vittoria in Andalusia, 18 mesi prima delle elezioni generali. Il suo più grande successo è quello di essere stata la prima leader conservatrice a frenare l'ascesa del partito di estrema destra Vox in Spagna. Il Pp prevede di raddoppiare i propri seggi alle elezioni europee a scapito del partito di Santiago Abascal.

"Sono convinto che l'elettore di Vox abbia le mie stesse preoccupazioni e i miei stessi gusti. Quindi, se vuole che le sue richieste vengano realizzate, dovrebbe esprimere un voto strategico e votare davvero per il partito che le accoglierà e le attuerà nel Parlamento europeo", ha dichiarato il deputato del Pp Luis Monedero.

Ayuso è riuscita a strappare migliaia di voti a Vox adottando narrazioni come la difesa della libertà economica, come Milei in Argentina, o la difesa dell'unità della Spagna. Ha condotto senza riserve la battaglia culturale contro i partiti di sinistra.

"La presidente Ayuso ha combattuto fin dall'inizio la battaglia delle idee, che non sono necessariamente idee di destra. La gente si è resa conto che la sinistra ha trasformato il femminismo radicale ed escludente in un'industria, così come ha trasformato l'assurdo ambientalismo in un'industria", spiega Ignacio Dancausa, membro del Pp.

L'Afd di estrema destra si scrolla di dosso le accuse di propaganda di Putin

600mila persone hanno abbandonato Vox alle ultime elezioni

Nonostante l'ascesa dell'estrema destra in tutta Europa, Vox ha perso 600mila voti alle ultime elezioni generali. Nella battaglia contro l'amnistia per i leader indipendentisti catalani, il Partito popolare compete con Vox per la bandiera della difesa dell'unità della Spagna.

Andrés Santana, professore di Scienze Politiche dell'Università Autonoma di Madrid, spiega che "Vox non dovrà limitarsi ad attirare gli elettori disincantati. Dovranno dimostrare che il loro voto è davvero più attraente per quegli elettori che hanno lasciato il Pp".

Tra il discorso di Díaz Ayuso e le posizioni più moderate del leader nazionale, Alberto Núñez Feijoo, il Partito popolare si trova di fronte alla sfida di attrarre gli elettori di Vox senza alienarsi gli elettori di centrodestra.

"Si tratta di leader che hanno opinioni molto diverse. Questo è vero, e può essere utile per il Pp a livello strategico per attirare voti diversi", dice Santana.

Ma Vox non ha detto l'ultima parola. Le recenti proteste degli agricoltori che hanno attraversato l'Europa potrebbero favorire il partito di estrema destra spagnolo alle elezioni europee.

Il partito di Abascal ha resistito all'assalto del Pp nelle elezioni basche e si prevede che Vox migliorerà i suoi risultati rispetto alle elezioni europee del 2019 e si consoliderà come terza forza. La campagna elettorale determinerà il destino finale dell'estrema destra in Spagna.