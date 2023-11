Di Euronews

L'uomo è stato colpito con un arma da fuoco al volto, è ricoverato. Non sembra in pericolo di vita

Attentato in pieno centro a Madrid oggi pomeriggio. Alejandro Vidal-Quadras, politico spagnolo di destra, è stato raggiunto da un proiettile in pieno centro a Madrid. Adesso è ricoverato in un ospedale della capitale.

Quello che pare un attentato è avvenuto intorno alle 13.30. Vidal-Quadras era cosciente quando è stato portato in ospedale.