Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Le relazioni tra Spagna e Argentina sono ai minimi storici dopo che il presidente populista Javier Milei ha accusato la moglie del premier Pedro Sánchez di essere corrotta durante un raduno dell'estrema destra a Madrid

Il presidente argentino Javier Milei, populista e ultraliberista dalle opinioni incendiarie ha accusato la moglie del primo ministro spagnolo di essere "corrotta. Milei non è nuovo a simili dichiarazioni ma l'esternazione, pronunciata domenica durante un raduno dell'estrema destra a Madrid, è stata giudicata eccessiva dal governo spagnole e rischia di compromettere le relazioni tra i due Paesi.

"Quando hai una moglie corrotta, diciamo, si sporca, (eppure Sánchez) ci mette cinque giorni a pensarci", ha esclamato Milei riferendosi alla consorte del premier spagnolo Begoña Gómez, di fronte a esponenti politici del calibro di Santiago Abascal (Vox) e Marine Le Pen del partito francese National Rally.

Il commento ha fatto infuriare il governo socialista di Madrid, provocando il ritiro dell'ambasciatore spagnolo a Buenos Aires in seguito a un "attacco frontale alla nostra democrazia, alle nostre istituzioni e alla Spagna stessa", secondo il Palazzo della Moncloa.

Il ministro degli Esteri Jose Manuel Albares ha condannato il fatto di aver portato "le relazioni tra Spagna e Argentina al punto più grave della nostra storia recente".

All'inizio di aprile, il premier spagnolo aveva annunciato che si sarebbe "fermato e avrebbe riflettuto" sul suo futuro politico dopo che un tribunale locale di Madrid aveva aperto un'inchiesta preliminare e poi archiviata su Gómez per presunto traffico d'influenze.

Sánchez aveva respinto le accuse come parte di una campagna diffamatoria scatenata da un noto organo di estrema destra e aveva comunicato in un discorso tv di fronte alla nazione che non si sarebbe dimesso.