Elezioni europee: cosa vogliono fare i partiti su migrazione e asilo?

Con l'avvicinarsi delle elezioni del Parlamento europeo, Euronews ha analizzato le intenzioni dei partiti sul tema più divisivo dell'agenda politica: la migrazione e l'asilo

PUBBLICITÀ

I candidati alle elezioni potranno fare campagna elettorale sul Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, una riforma onnicomprensiva che introdurrebbe regole collettive per gestire l'accoglienza e la ricollocazione dei richiedenti asilo, approvata a marzo dal Parlamento dopo anni di stallo tra gli Stati membri.

Sfruttare al meglio questa riforma, non ancora collaudata, sarà una delle principali priorità del blocco nel prossimo mandato, soprattutto dopo che il numero di richieste di asilo ha raggiunto 1,14 milioni nel 2023, il numero più alto degli ultimi sette anni.

Ma i partiti in lizza per i seggi nell'emiciclo hanno idee diverse su questo tema scottante, da un blocco navale totale a una maggiore protezione dei rifugiati Lgbtq+.

Ecco cosa ogni manifesto si impegna a fare in materia di migrazione e asilo.

Ppe: più Frontex, più accordi con i Paesi "sicuri"

"I principi guida della nostra politica migratoria sono l'umanità e l'ordine. Vogliamo fermare la migrazione incontrollata", afferma nel suo manifesto il Partito popolare europeo (Ppe) di centrodestra, la formazione più numerosa del Parlamento che, secondo le previsioni, rimarrà tale.

Il partito è deciso a rafforzare le frontiere esterne e vuole uno screening "rigoroso" di tutti gli arrivi irregolari e un monitoraggio elettronico "completo" in tutti i punti di ingresso. Se le frontiere esterne non sono abbastanza sicure, il Ppe non "esclude" l'introduzione di controlli alle frontiere interne, che alcuni Paesi hanno già.

Inoltre il Ppe prevede un rafforzamento del ruolo e del budget di Frontex, l'agenzia di guardia costiera e di frontiera del blocco, con trentamila membri del personale - un aumento di tre volte rispetto ai diecimila che dovrebbe avere entro il 2027.

Ma la proposta più accattivante del manifesto è l'iniziativa di trasferire i richiedenti asilo in Paesi "sicuri" ed esaminare le loro domande al di fuori del blocco. "In caso di esito positivo, il Paese terzo sicuro garantirà la protezione al richiedente in loco", si legge nel manifesto. Inevitabile ilparagone con il controverso "piano Ruanda" che il Regno Unito ha cercato per anni di istituire per far volare i migranti verso il Paese africano, oggetto di molteplici sfide legali fino alla sua approvazione finale.

Durante il primo dibattito tra i candidati principali, alla domanda se tale proposta rispettasse i diritti umani, Ursula von der Leyen ha risposto che qualsiasi accordo futuro dovrà essere compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), che Londra ha ripetutamente disatteso.

Von der Leyen ha anche difeso gli accordi multimilionari che la sua Commissione europea ha firmato con i Paesi vicini, come Tunisia, Mauritania ed Egitto, per rilanciare le loro economie nazionali e diminuire le partenze degli arrivi irregolari.

Il manifesto del Ppe chiede di continuare questa strategia e di utilizzare le politiche commerciali, di sviluppo e dei visti come leva per costringere i Paesi di origine a riprendersi i migranti che lasciano il loro territorio. Propone inoltre un "piano di investimenti europei per l'Africa per affrontare in modo più efficace le cause profonde della migrazione".

Socialisti: un approccio equo e umano

Il Partito dei socialisti europei (Pse) è piuttosto conciso in materia di migrazione e asilo: vuole che il Nuovo patto sia attuato in modo "equo, sicuro e prevedibile", nel pieno rispetto dei diritti umani e della "dignità delle persone". Per loro questo significa condizioni di accoglienza "umane e dignitose", assistenza legale per i richiedenti, protezione speciale per i bambini e lotta ai trafficanti.

Come il Ppe, il Pse spinge per il rafforzamento delle frontiere esterne e per la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, ma si distingue per l'esplicito rifiuto di "qualsiasi forma di esternalizzazione dei confini dell'Ue". "Non criminalizzeremo mai l'assistenza umanitaria e sosteniamo una missione europea di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo", aggiungono.

Il Pse intende inoltre promuovere politiche inclusive per aiutare i rifugiati a integrarsi nel mercato del lavoro europeo e sostenere le autorità locali che lavorano sul campo.

Liberali: chiarezza e stabilità

La piattaforma comune dei liberali, nota come Renew Europe now, si basa su un compendio sintetico di dieci priorità.

Per quanto riguarda la migrazione e l'asilo, il gruppo sostiene che il tema ha due nemici: i populisti che "alimentano le fiamme del razzismo" e le reti di trafficanti che giocano con "le speranze e le vite di persone che cercano di fuggire dalla miseria o dalla guerra". Per combattere entrambi servono "chiarezza e stabilità" per aumentare le garanzie legali per chi arriva in Europa e maggiori opportunità per i migranti nei loro Paesi d'origine.

I liberali sottolineano la necessità di "percorsi legali economici" per coprire i posti di lavoro vacanti: "Poiché la carenza di manodopera è una realtà, dobbiamo integrare i talenti di cui abbiamo bisogno", afferma il gruppo.

Verdi: no agli accordi sporchi

"Il diritto all'asilo non è negoziabile", affermano i Verdi prima di illustrare una serie di proposte su migrazione e asilo. Il gruppo chiede un "meccanismo di ricollocazione obbligatoria" per garantire che tutti i 27 Stati membri si assumano la responsabilità dell'accoglienza, l'introduzione di "visti climatici" per le vittime di disastri naturali al di fuori del blocco e un'attenzione particolare ai richiedenti asilo Lgbtq+, che potrebbero subire persecuzioni nonostante provengano da un Paese che, sulla carta, è "sicuro".

PUBBLICITÀ

I Verdi, come il Pse, chiedono una missione di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo guidata dall'Ue e aggiungono che Frontex dovrebbe rafforzare il suo "mandato umanitario" e la sua responsabilità di fronte ai parlamenti. Chiedono inoltre la fine dei respingimenti alle frontiere e la "criminalizzazione" delle Ong."Le persone non devono finire in prigione solo per aver chiesto asilo", affermano.

In termini netti, i Verdi si oppongono agli "accordi sporchi con i dittatori", riferendosi agli accordi con la Tunisia e l'Egitto (che i conservatori sostengono senza riserve), e sostengono che collegare gli aiuti allo sviluppo e la gestione della migrazione è "immorale". "Non possiamo accettare che i rifugiati e i migranti vengano sfruttati per ottenere vantaggi geopolitici. Il traffico di esseri umani non deve mai essere un'arma di guerra ibrida", affermano.

Per quanto riguarda i posti di lavoro, il gruppo propone un nuovo Codice della migrazione per ampliare l'accesso ai visti, percorsi più facili per gli studenti stranieri per diventare lavoratori e una "campagna globale" per regolarizzare la situazione dei migranti senza documenti che vivono nel blocco.

Ecr punta tutto sull'esternalizzazione

Non sorprende che il partito di destra Conservatori e riformisti europei (Ecr), che comprende forze come Fratelli d'Italia, Diritto e giustizia (Polonia), Vox (Spagna) e Nuova alleanza fiamminga (Belgio), abbia le proposte più radicali in materia di migrazione e asilo.

Nel suo manifesto il partito afferma che gli Stati membri non devono costringere "i loro cittadini ad accogliere gli immigrati clandestini senza il loro consenso", una dichiarazione senza mezzi termini che critica il sistema di "solidarietà obbligatoria" previsto dal Nuovo patto.

PUBBLICITÀ

L'Ecr propone una strategia per controllare "tutti i possibili punti di ingresso" via aria, terra e mare, basata su infrastrutture di frontiera "potenziate", un ruolo rafforzato di Frontex ed Europol e nuove misure per combattere il traffico di esseri umani, aumentare i rimpatri e, soprattutto, "collaborare con i Paesi terzi per l'esternalizzazione della gestione della migrazione".

"Il nostro obiettivo è garantire che la maggior parte delle domande di protezione internazionale sia valutata direttamente al di fuori dell'Ue", affermano.

Una posizione che fa eco al protocollo firmato alla fine dell'anno scorso dalla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni per trattare fino a 36mila richieste di asilo all'anno in due centri nuovi di zecca che saranno costruiti in Albania. Un'altra delle idee di Meloni, una missione navale dell'Ue per "bloccare le partenze illegali" piuttosto che per salvare i migranti in difficoltà, è presente nel manifesto.

"Per evitare abusi del sistema di asilo, insisteremo sulla concessione dell'asilo solo ai veri rifugiati", afferma il gruppo, senza spiegare cosa sia un "vero rifugiato".

La Sinistra: cancellare il Nuovo patto e sciogliere Frontex

Invece di avere una sezione separata dedicata alla migrazione e all'asilo, La Sinistra affronta l'argomento in un capitolo più ampio intitolato "Co-sviluppo, non dominazione ed egemonia coloniale".

PUBBLICITÀ

Il gruppo chiede una "rottura con la Fortezza Europa", ripudia l'esternalizzazione della politica migratoria basata sul "finanziamento di regimi sanguinari" e chiede una "solidarietà obbligatoria" tra tutti gli Stati membri.

"Se l'Ue vuole ridurre il numero di rifugiati e migranti, deve promuovere la pace, la stabilità e lo sviluppo sostenibile in Medio Oriente, nell'Africa subsahariana e nell'Asia meridionale, invece di partecipare a interventi militari, alimentare guerre civili e sfruttare le risorse naturali", si legge nel manifesto.

Con una nota di sfida, La Sinistra afferma che il Nuovo patto deve essere "cancellato" perché, a loro avviso, condanna i richiedenti asilo alla detenzione e alla deportazione. Altrettanto degna di nota è la loro proposta diretta di "scioglimento" di Frontex.

Identità e democrazia latitanti

Il gruppo di estrema destra, che comprende gruppi come Alternativa per la Germania, Rassemblement National e Lega, non ha pubblicato un manifesto comune in vista delle elezioni di giugno - almeno non ancora.

In una dichiarazione di principi adottata nel 2022, l'Id ha respinto "il modo in cui l'Unione europea sta ulteriormente confondendo i confini europei in una gestione dei diritti migratori invece dei limiti geografici del continente in cui i propri cittadini europei sono custoditi e protetti".