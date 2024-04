Il Parlamento europeo ha approvato i cinque provvedimenti del Patto migrazioni e asilo, la riforma della politica migratoria dell'Ue

Ora spetta gli Stati membri dell'Ue confermare definitivamente la riforma, cosa che avverrà probabilmente entro la fine del mese.

Come cambia la politica migratoria europea

Le nuove regole prevedono un meccanismo di solidarietà per la redistribuzione dei richiedenti asilo fra i Paesi dell'Unione europea (sostituibile con contributi finanziari), maggiori controlli alle frontiere, e procedure per la richiesta di asilo più rapide.

l pacchetto di leggi, presentato dalla Commissione europea nel settembre 2020, intende affrontare sia la “dimensione interna”, cioè la gestione delle richieste d'asilo delle persone migranti entrate irregolarmente nell'Ue, sia la “dimensione esterna”, cioè le strategie e gli accordi con i Paesi africani e asiatici per ridurre i flussi migratori diretti nell'Unione.

Il Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, approvato con 322 voti favorevoli, 266 contrari e 31 astenuti, decide quale Stato membro è responsabile di una richiesta di asilo. Non viene modificato il principio cardine del regolamento di Dublino, per cui ogni persona migrante può chiedere asilo solo al primo Paese dell'Unione europea in cui arriva.

Ci saranno però più deroghe: ricongiungimenti famigliari, conoscenza della lingua o ottenimento di un titolo di studio in un Paese, consentono a un richiedente asilo di presentare a quel Paese la propria domanda.

La responsabilità dello Stato di primo ingresso durerà 20 mesi, 12 per le persone salvate in mare: un compromesso tra la richiesta di estenderla a due anni da parte del Consiglio e la posizione del Parlamento che voleva un anno.

Inoltre, il regolamento stabilisce un meccanismo di “solidarietà obbligatoria” da attivare quando uno o più Stati membri si trovano sotto pressione. Gli altri Paesi membri dell'Ue possono contribuire ad alleviarla in due modi: ricollocando un certo numero di richiedenti asilo sul proprio territorio, oppure pagando un contributo in denaro per finanziare mezzi e procedure di accoglienza nel Paese sotto pressione.

I finanziamenti possono anche essere indirizzati a misure relative alla gestione dei flussi migratori nei Paesi extra-europei: un punto che preoccupa molto le organizzazioni del settore.

In totale il cosiddetto solidarity pool, prevede un minimo di 30mila ricollocamenti e 600 milioni di finanziamenti all'anno, di cui beneficeranno gli Stati soggetti a maggiore pressione migratoria. Gli altri potranno scegliere uno dei due modi per fare la propria parte: significa che ogni ricollocamento potrà essere "sostituito" con un contributo di 20mila euro. Il calcolo della parte che spetta a ogni Paese in termini di ricollocamenti o finanziamenti tiene conto di due fattori: popolazione e prodotto interno lordo.

I ricollocamenti dunque non saranno di per sé obbligatori, ma se non ce ne saranno abbastanza, uno Stato membro sotto pressione migratoria può evitare di prendere in carico le richieste d'asilo dei cosiddetti "dublinati", persone migranti che sono approdate sul suo territorio e poi passate irregolarmente in un altro Paese.

Il **Regolamento sulle procedure di asilo,**approvato con 301 voti favorevoli, 269 contrari e 51 astenuti,stabilisce le regole per effettuare le richieste di asilo nell'Ue. Alcune persone migranti saranno sottoposte alla procedura tradizionale, altre a una procedura "accelerata" di frontiera detta border procedure. Le autorità nazionali possono esaminare più velocemente le richieste di asilo, senza che i richiedenti siano giuridicamente considerati dentro i suoi confini, anche se di fatto verranno ospitati sul territorio nazionale.

La border procedure sarà applicata solo a certe categorie di persone migranti: quelli che mentono alle autorità, sono considerati un pericolo per la sicurezza, o semplicemente provengono da Paesi ai cui cittadini non viene di solito concesso l'asilo, cioè con un tasso di riconoscimento inferiore al 20%.

Per ogni Stato membro è previsto un tetto massimo di persone che possono essere sottoposte alla border procedure, la quale coinvolgerà a livello europeo al massimo 30mila migranti alla volta.

Secondo i critici, la procedura di frontiera comporta una detenzione di fatto di migliaia di persone migranti, ma la relatrice del provvedimento, l'**eurodeputata francese liberale Keller,**sostiene che le condizioni in cui la border procedure verrà svolta dipendono dalle autorità nazionali e non includono necessariamente la detenzione.

Il Parlamento europeo ha assicurato l'intserimento di misure che consentissero di garantire il rispetto della Convenzione sui diritti dell'uomo: buone condizioni di accoglienza e, ad esempio il diritto all'istruzione e alla protezione per i bambini. E anche il rispetto della Convenzione di Ginevra, per cui l'esame di ogni richiesta di asilo dev'essere individuale.

La Commissione potrà comunque ordinare a un Paese di escludere le famiglie con bambini dalla procedura, se non è in grado di offrire condizioni di accoglienza adeguate.

Il Regolamento sulla gestione delle crisi, approvato con 301 voti favorevoli, 272 contrari e 46 astenuti, prevede norme eccezionali da applicare solo nei casi di arrivi massicci e improvvisi di persone migranti o in situazioni particolari come fu la pandemia da Covid19.

In queste circostanze, un Paese richiede alla Commissione l'attivazione della situazione di crisi, e se accordata, le sue autorità nazionali potranno applicare misure più severe, compresi periodi più lunghi per le procedure di asilo: fino a dieci giorni per la registrazione del richiedente, e sei settimane in più per la border procedure, che in questi casi si applicherà anche a chi proviene da un Paese con il tasso di riconoscimento dell'asilo inferiore al 50%.

Non esiste comunque, una soglia fissa per determinare la crisi: come spiega a Euronews il relatore del regolamento in questione, il socialista spagnolo Juan Fernando López Aguilar, dipenderà dalle circostanze nazionali e locali e da come il sistema di accoglienza e asilo di un Paese risponderà all'incremento di arrivi irregolari.

Quando un Paese attiva la situazione di crisi, aumentano le misure di solidarietà da parte degli altri Stati, sia in termini di ricollocamenti (la via prioritaria) sia in termini di finanziamenti. La Commissione richiederà che la solidarietà copra totalmente i bisogni dello Stato dichiarato in situazione di crisi, per un periodo massimo di 12 mesi. Ma l'implementing act, ovvero l'atto legislativo della Commissione per imporre ricollocamenti deve comunque passare dal Consiglio dell'Ue (cioè dagli Stati membri). Nemmeno in questo caso, dunque, sembra possibile imporre ricollocamenti obbligatori.

Alcuni dei provvedimenti approvati generano preoccupazioni legate al rispetto dei diritti dei richiedenti asilo, tanto che 161 organizzazioni della società civile europea avevano chiesto agli eurodeputati di rigettare il Patto. Durante il voto stesso, un gruppo di attivisti ha interrotto i lavori dell'aula urlando lo slogan: “Questo Patto uccide, votate No”.

Tra quelli più contestati ci sono Il Regolamento Eurodac, approvato con 622 voti favorevoli, 202 contrari e 16 astenuti, aggiorna le regole della banca dati con le prove biometriche raccolte durante il processo di screening, per evitare più richieste di asilo da parte della stessa persona e il Regolamento sullo screening, che prevede controlli di accertamento sulle persone irregolari in territorio europeo, per raccogliere informazioni su nazionalità, età, impronte digitali e immagine del volto.

“Abbiamo garantito l’accesso alle Ong e agli avvocati per fornire consulenza. Quindi abbiamo una serie di garanzie. La domanda, come anche in passato, è: tutto questo verrà implementato? Sarà il compito del prossimo mandato”, dice a Euronews la sua relatrice, la socialista tedesca Birgit Sippel.