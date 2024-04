Gli Spitzenkandidat dei principali gruppi europei hanno dibattuto a Maastricht sui temi chiave delle prossime elezioni europee: Green Deal, guerra Israele-Hamas, migrazione irregolare, intelligenza artificiale e TikTok

Il dibattito a Maastricht, ospitato da Politico Europe e Studio Europa, è durato un'ora e mezza. I principali candidati alle elezioni europee hanno presentato le loro diverse posizioni politiche.

Sul palco c'erano i cosiddetti Spitzenkandidat, i candidati alla presidenza della Commissione europea proposti dai vari gruppi europei: Ursula von der Leyen (Partito popolare europeo), Nicolas Schmit (Partito dei socialisti europei), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Alleanza dei Liberali e Democratici per l'Europa), Bas Eickhout (Partito dei Verdi europei), Anders Vistisen (Partito dell'Identità e della Democrazia), Walter Baier (Partito della Sinistra Europea), Maylis Roßberg (Alleanza Libera Europea) e Valeriu Ghilețchi (Movimento politico cristiano europeo).

Dibattito Spitzenkandidat: preso di mira Anders Vistisen

Il punto in comune tra i vari candidati è stato l'attacco al candidato dell'estrema destra Anders Vistisen.

Vistisen ha accusato gli altri di aver sfruttato la guerra in Ucraina per modificare i trattati dell'Ue e abolire il diritto di veto.

È stato allora che Bas Eickhout, dei Verdi, ha risposto, rinfacciando a Identità e democrazia (ID) le accuse di influenza russa e cinese. Questi casi hanno suscitato l'allerta del Parlamento europeo e sono già oggetto di indagini in Belgio e Germania.

"Forse prima di dare lezioni, pulisci casa tua!", Eickhout lo ha detto a Vistisen, suscitando un forte applauso nella stanza. Vistisen ha cercato di mantenere la sua posizione, sostenendo che Id ha preso "sul serio" le accuse e ha poi preso di mira la von der Leyen per lo scandalo sui documenti, non divulgati, inviati per negoziare un mega-accordo con Pfizer per i vaccini contro il COVID-19.

Von der Leyen non ha abboccato e ha proseguito: "Se si guarda al programma elettorale (di Alternativa per la Germania, un partito membro dell'ID), si vedrà che riecheggia le menzogne e la propaganda del Cremlino. Quindi pulisci la tua casa prima di criticarci!".

Vistisen ha reagito affermando che i suoi colleghi erano stati "dalla parte giusta della storia" mentre la Germania era stata "dalla parte sbagliata" quando si trattava di Russia e Cina.

Dibattito Spitzenkandidat: tensioni su Ucraina e Gaza

Anche la politica estera si è rivelata un tema caldo. Alla domanda se l'Ucraina debba rinunciare a parti del suo territorio in cambio di un accordo di pace duraturo, Walter Baier, del Partito della Sinistra Europea, ha condannato l'aggressione russa e ha detto che è tempo di una "soluzione politica", che non ha specificato.

Ma poi ha bruscamente spostato la conversazione sulla guerra tra Israele e Hamas, esortando l'Ue a imporre sanzioni contro Israele come ha fatto alla Russia.

I moderatori hanno insistito sulla questione delle concessioni territoriali, che ha nuovamente evitato con una risposta vaga sul raggiungimento di un cessate il fuoco. "Non riesco a capire come qualcuno possa difendere l'idea che dovremmo continuare questa guerra, fino a quando? Fino alla morte dell'ultimo soldato ucraino?", ha detto.

"Sono stanca di sentirlo", ha ribattuto von der Leyen, evocando il suo viaggio a Bucha. "Se vuoi porre fine a questa guerra, Putin deve solo smettere di combattere. Allora la guerra è finita!".

Baier ha chiesto nuovamente la parola ed è tornato a parlare dell'offensiva israeliana a Gaza, che ha ucciso quasi 35mila palestinesi dal 7 ottobre. «Quando l'Unione europea imporrà sanzioni contro Israele per fermare la guerra a Gaza?» ha detto.

Von der Leyen ha ribadito la linea ufficiale dell'Ue, affermando che Israele ha il diritto di difendersi "entro i limiti del diritto umanitario e del diritto internazionale" e ha chiesto un cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi, l'aumento degli aiuti umanitari e il lavoro per una soluzione a due Stati.

Eickhout le ha chiesto se l'invasione di Rafah, che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso di portare a termine, sarebbe stata la sua "inea rossa" definitiva.

"Non traccio linee rosse, ma penso che sarebbe assolutamente inaccettabile se Netanyahu invadesse Raffah", ha risposto von der Leyen.

"E cosa significa?", ha chiesto. "Ci sedremo con gli Stati membri e agiamo di conseguenza", ha risposto seccamente.

Dibattito Spitzenkandidat: l'ombra dell'Ecr

Il partito dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) è stato l'unico assente lunedì, ma ha goduto di maggiore risalto rispetto ad alcuni dei presenti.

Eickhout ha chiesto direttamente a von der Leyen se, durante un potenziale secondo mandato, avrebbe lavorato con la formazione di estrema destra ed euroscettica, che comprende Fratelli d'Italia (Italia), Law and Justice (Polonia), Vox (Spagna), New Flemish Alliance (Belgio), Civic Democratic Party (Repubblica Ceca), Sweden Democrats (Svezia) e Finns Party (Finlandia). Riconquista! , il partito del francese Éric Zemmour, si è recentemente unito.

Sebbene von der Leyen abbia criticato apertamente il gruppo Id, le cui posizioni di estrema destra hanno indignato i partiti europeisti, è stata più riluttante a denunciare Ecr, dopo aver sviluppato un buon rapporto di lavoro con la prima ministra Giorgia Meloni.

"A che punto sei nell'Ecr?", Ha detto Eickhout. "Dobbiamo sapere se collaborerete con Ecr".

"Prima di tutto, è il Parlamento europeo che deve trovare le maggioranze", ha risposto von der Leyen. "Dipende molto da com'è la composizione del Parlamento e da chi appartiene a quale gruppo", ha detto.

"Sono rimasto un po' sorpreso dalla sua risposta, secondo cui dipende dalla composizione del Parlamento europeo", ha detto Nicolas Schmit a von der Leyen.

"È stato un po' strano perché valori e diritti non possono essere divisi secondo alcuni accordi politici. O puoi trattare con l'estrema destra, perché ne hai bisogno, oppure dici chiaramente che non è possibile alcun accordo perché non rispettano i diritti fondamentali (per i quali) la nostra Commissione ha combattuto", ha proseguito.

"Abbiamo combattuto per i diritti Lgbt+, abbiamo combattuto per l'uguaglianza, la libertà dei media e vedo che in alcuni paesi in cui l'estrema destra è al potere, non li rispettano. Stanno già abolendo molti diritti. Quindi questo deve essere chiato!".

Dibattito Spitzenkandidat: Chi ha vinto? Chi ha perso?

A convincere Ursula von der Leyen e Bas Eickhout, che si è dimostrato combattivo e convincente con le sue controargomentazioni taglienti.

Al contrario, Anders Vistisen è stato duramente criticato per le sue idee e i frequenti riferimenti alla Danimarca, il suo paese d'origine, il che ha spinto Eickhout a notare che «questo è un dibattito europeo».