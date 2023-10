Di Euronews Digital

Esistono clausole che prevedono il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere, soprattutto quando si tratta di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna

Ci sono alcuni Paesi dell’area Schengen senza confini che stanno intensificando i controlli alle frontiere interne.

Tuttavia, uno dei principi fondamentali dell’accordo di Schengen è la libertà di circolazione dei cittadini: esistono clausole che prevedono il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere, soprattutto quando si tratta di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna.

Sinora, nel 2023, almeno sette Stati Schengen hanno approfittato di queste disposizioni.

Il trattato sta funzionando come sperato?

"Ciò a cui stiamo assistendo oggi - dice Alberto Horst-Neidhardt, analista politico senior - è l’ennesimo esempio della fragilità dello spazio Schengen senza frontiere .

Ciò avviene per una serie di ragioni, tra cui quelle politiche che hanno a che fare con le imminenti elezioni a livello locale e nazionale, le quali hanno messo sotto pressione i governi centrali.

Hanno anche a che fare con gli arrivi supplementari, soprattutto nei Paesi dell’Europa meridionale, e la possibilità di ulteriori movimenti secondari verso i Paesi del nord dell’Unione europea, che hanno visto un’accoglienza delle domande di asilo negli ultimi mesi".

Opzioni anti-trafficanti

La Germania considera la ripresa dei controlli alle frontiere con Polonia e Repubblica Ceca una delle opzioni per combattere i trafficanti di esseri umani.

La Slovenia sta inoltre intensificando la sorveglianza del suo valico di frontiera con la Croazia, che ha recentemente aderito allo spazio Schengen.

"Spesso - afferma Eugenio Cusumano, professore associato di Scienze politiche presso l'Università di Messina - è solo questione di controlli a campione.

Si controllano alcune delle persone che attraversano, ma in realtà non si tratta di una reintroduzione completa delle frontiere interne.

Si tratta di una misura simbolica per l'opinione pubblica nazionale e, come tale, probabilmente non è così importante come alcuni politici vorrebbero che fosse".