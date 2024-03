Oscar 2024: le celebrità meglio (e meno) vestite

Dagli splendidi abiti di Emma Stone, Florence Pugh e Da'Vine Joy Randolph, a chi ha indossato solo una busta: alcuni look indimenticabili

PUBBLICITÀ

Si è chiuso il sipario sulla 96esima edizione degli Oscar dove, in modo piuttosto prevedibile, "Oppenheimer" ha fatto incetta di premi, tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista.

Ma chi ha vinto il red carpet degli Oscar?

Ecco le celebrità che, a nostro modesto parere, hanno sfoggiato i look più indimenticabili e sorprendenti della serata.

Emma Stone

Emma Stone posa in sala stampa con il premio per la migliore interpretazione di un'attrice protagonista per "Poor Things" agli Oscar, domenica 10 marzo 2024 Credit: Jordan Strauss/AP

La splendida Emma Stone, che ha vinto il premio come migliore attrice protagonista per il suo ruolo di Bella Baxter in "Poor Things", ha brillato sul tappeto rosso in un delizioso abito verde menta senza spalline.

Tuttavia, durante il suo discorso, ha rivelato che la cerniera dell'abito si era rovinata, facendo sì che il corpetto in stile corsetto si aprisse sul retro.

"Oh, cavolo. Il mio vestito si è rotto", ha detto davanti al pubblico. "Credo sia successo durante 'I'm Just Ken'. Ne sono abbastanza sicura".

Oh, beh, Emma, ti amiamo ancora, nonostante i problemi del guardaroba e tutto il resto!

Ryan Gosling

Ryan Gosling canta "I'm Just Ken" dal film "Barbie" durante gli Oscar, domenica 10 marzo 2024 Credit: Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

Ryan Gosling arriva agli Oscar domenica 10 marzo 2024 al Dolby Theatre di Los Angeles. Credit: AP Photo

Lo stile di Gosling ha portato un po' di "kenergy" agli Oscar di quest'anno!

L'attore di "Barbie" ha sfilato sul tappeto rosso in un elegante completo nero e argento, sfoggiando un'atmosfera disinvolta e cool con la camicia sbottonata.

Anche il suo look sul palco è stato più che "kenough". Ha sbalordito con un abito di Gucci tutto rosa e luccicante mentre si esibiva in un'epica interpretazione di "I'm Just Ken".

Justine Triet

La regista-sceneggiatrice francese, che ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale per il dramma giudiziario "Anatomia di una caduta", ha sfoggiato un abito Louis Vuitton a righe abbinato a un top in raso e a eleganti décolleté nere.

Da'Vine Joy Randolph

Da'Vine Joy Randolph arriva agli Oscar domenica 10 marzo 2024, al Dolby Theatre di Los Angeles. Credit: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Randolph, che ha vinto il premio come Miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in "The Holdovers", si è presentata in uno stravagante abito blu con paillette e maniche in tulle.

Un grande spettacolo!

Colman Domingo

Colman Domingo arriva agli Oscar domenica 10 marzo 2024, al Dolby Theatre di Los Angeles. Credit: AP Photo

Domingo è stato l'incarnazione della sobrietà e dello stile.

Il candidato come miglior attore ha sfilato sul tappeto rosso in un elegante doppiopetto nero di Louis Vuitton, impreziosito da papillon e splendidi gioielli di David Yurman.

Zendaya

Zendaya arriva agli Oscar domenica 10 marzo 2024, al Dolby Theatre di Los Angeles Credit: AP Photo

Zendaya ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo abito Armani Privé dai motivi argento metallizzato e rosa.

La star di "Euphoria" e "Dune" ha completato il suo look con un'elegante acconciatura laterale e orecchini a goccia.

Robert Downey Jr

Robert Downey Jr. posa in sala stampa con il premio per la migliore interpretazione di un attore in un ruolo non protagonista per "Oppenheimer" agli Oscar Credit: Jordan Strauss/Invision/AP

L'intramontabile RDJ ha trionfato con un completo nero di Saint Laurent.

PUBBLICITÀ

Sandra Huller

Sandra Hüller arriva agli Oscar domenica 10 marzo 2024, al Dolby Theatre di Los Angeles. Credit: AP Photo

Il look di Sandra Hüller ci ha fatto innamorare di lei.

La star di "Anatomia di una caduta",premiata come miglior attrice, ha stupito con un abito Schiaparelli personalizzato con dettagli strutturali di grande effetto, completato da gioielli Cartier.

P.S. - L'abbiamo intervistata l'anno scorso ed è stata un vero piacere.

Florence Pugh

Florence Pugh arriva agli Oscar il 10 marzo 2024, al Dolby Theatre di Los Angeles. Credit: John Locher/Invision/AP

Ogni volta che c'è un evento sul tappeto rosso, potete scommettere che la signora Pugh ci sarà.

In una scherzosa allusione al suo feroce personaggio in "Dune: Part Two", la principessa Irulan, Pugh, ha sfilato agli Oscar 2024 con un abito argento scintillante dell'atelier milanese Del Core.

PUBBLICITÀ

Eugene Lee Yang

Eugene Lee Yang arrives at the Oscars on Sunday, March 10, 2024, at the Dolby Theatre in Los Angeles Credit: AP Photo

POW! Una vera e propria dichiarazione.

Eugene Lee Yang, doppiatore del film d'animazione candidato all'Oscar "Nimona", ha sfoggiato uno stravagante abito rosso da smoking dell'Atelier Walter Mendez.

Siamo più che soddisfatti di questo look.

John Krasinski e Emily Blunt

Emily Blunt, left, and John Krasinski arrive at the Vanity Fair Oscar Party on Sunday, March 10, 2024 Credit: AP Photo

Chi non ama le coppie di potere di Hollywood? Soprattutto quando sono così belli.

La candidata come miglior attrice non protagonista Emily Blunt ha stupito con un abito Schiaparelli couture caratterizzato da un audace spacco sulle gambe. E non dimentichiamo il suo elegante marito, John Krasinski, che la completava perfettamente in un elegante smoking bianco.

PUBBLICITÀ

Lupita Nyong'o

Lupita Nyong'o presents the award for best performance by an actress in a supporting role during the Oscars on Sunday, March 10 Credit: AP Photo

Lupita Nyong'o, che ha rubato i nostri cuori un decennio fa con la sua vittoria come Miglior Attrice Non Protagonista per "12 Anni Schiavo", ha calcato il palco degli Oscar ancora una volta con vero stile.

La star di "Little Monsters" ha dato il meglio di sé, emanando un fascino etereo in un abito personalizzato di Giorgio Armani Privé. Lo splendido ensemble era caratterizzato da una scollatura a V, da intricate decorazioni di perline di cristallo e da piume blu pallido che aggiungevano un tocco di magia al suo look.

Omar Rudberg

Omar Rudberg arriva agli Oscar domenica 10 marzo 2024 al Dolby Theatre di Los Angeles. Credit: AP Photo/Richard Shotwell

Omar Rudberg, l'astro nascente venezuelano-svedese della serie Netflix "Young Royals", ha preso spunto da Timothée Chalamet per un look a torso nudo abbinato a un elegante completo nero.

Becky G

Becky G arriva agli Oscar domenica 10 marzo 2024, al Dolby Theatre di Los Angeles. Credit: AP Photo

Becky G ha stupito con un look degno di un premio.

La cantante di "Mamiii" ha sfilato sul tappeto rosso con un abito senza spalline di Vera Wang, caratterizzato da un audace spacco all'altezza delle cosce.

PUBBLICITÀ

Per completare il suo ensemble, ha indossato guanti neri senza dita e scarpe nere coordinate.

Ramy Youssef

Ramy Youssef arrives at the Oscars on Sunday, March 10, 2024, at the Dolby Theatre in Los Angeles. Credit: AP Photo

Ramy Youssef, noto per il suo ruolo in "Poor Things", ha sfoggiato uno stile maschile contemporaneo abbinando un blazer nero a un abito fluente.

Margot Robbie

Margot Robbie arriva agli Oscar domenica 10 marzo 2024 al Dolby Theatre di Lo Angeles. Credit: John Locher/Invision/AP

Addio Barbie in rosa.

Margot Robbie, la star di "Barbie" che ha fatto continuamente notizia per la sua inclinazione al rosa su numerosi red carpet, ha sorpreso tutti optando questa volta per un abito nero di paillette senza spalline.

Cosa potrebbe significare? La sua era come Barbie è giunta graziosamente al termine.

PUBBLICITÀ

John Cena

John Cena annuncia il premio per i migliori costumi durante gli Oscar, domenica 10 marzo 2024, al Dolby Theatre di Los Angeles. Credit: Chris Pizzello/Invision/AP

Con il look forse più discusso della serata, l'ex wrestler e attore della Wwe John Cena ha calcato il palco degli Oscar indossando solo una busta.

Con un'espressione impassibile, Cena ha dichiarato che "i costumi sono importanti" prima di annunciare Holly Waddington come vincitrice per i migliori costumi di "Poor Things".