Internet è insorto per la mancata nomination di Margot Robbie e Greta Gerwig a miglior attrice e miglior regista per "Barbie" da parte dell'Academy. Per molti si tratta di un'esclusione sessista

Le nomination agli Oscar sono state annunciate questa settimana, e il film Barbie, acclamato dalla critica e trionfatore al botteghino, con miliardi di dollari incassati, ha ottenuto un totale di otto nomination, tra cui quelle per miglior film, miglior attore non protagonista per Ryan Gosling e miglior attrice non protagonista per America Ferrera.

A far discutere, tuttavia, è la bocciatura di Greta Gerwig e Margot Robbie, che non hanno conquistato la nomination come miglior regista e miglior attrice.

I fan non hanno perso tempo e si sono riversati sui social media per condividere la loro incredulità e il loro disappunto per la decisione. Anche i protagonisti del cast di Barbie, Gosling e Ferrera, non si sono trattenuti.

In una dichiarazione, Gosling ha affermato che "nessun riconoscimento sarebbe stato possibile per tutti coloro che hanno partecipato al film senza il talento, la grinta e il genio di Robbie e Gerwig. Dire che sono deluso che non siano state nominate nelle rispettive categorie sarebbe un eufemismo".

Quanto a Ferrara, ha detto sinteticamente a Variety: "Sono rimasto incredibilmente delusa dal fatto che non siano state nominate".

Per molti aver snobbato Gerwig e Robbie è rivelatorio del fatto che l'Academy non ha compreso affatto il film. Aver nominato Ken invece di Barbie è tristemente ironico e rende ancora più attuale è il messaggio veicolato dal film: in una società patriarcale e misogina per le donne è molto più difficile vedere il proprio lavoro riconosciuto.

La politica statunitense reagisce alla decisione dell'Academy

"È ancora così facile per Hollywood trascurare e ignorare il contributo artistico delle donne, anche quando è il punto di riferimento del più grande film dell'anno!", ha lamentato la stratega politica Jennifer Palmieri, che è stata direttrice delle comunicazioni alla Casa Bianca di Obama.

A questo proposito, è intervenuta Hillary Clinton, il cui tweet di elogio della Robbie e della Gerwig è stato ampiamente deriso in rete.

La Clinton ha scritto: "Greta e Margot, anche se può bruciare vincere al botteghino ma non portare a casa l'oro, i vostri milioni di fan vi amano. Siete entrambe molto più della Kenough. #HillaryBarbie".

I commenti hanno sottolineato come il messaggio della Clinton sia stato "banale", che dovrebbe essere "processata all'Aia" e che il messaggio "puzzava di perdente". Un utente di X si è persino lamentato: "È come se il mondo intero stesse cospirando per farmi odiare un film che ho visto e che mi è piaciuto".

Per fortuna c'è anche chi ha espresso il proprio disappunto con ironia: la polizia australiana ha annunciato su Facebook che avrebbe "indagato" sul furto dell'Oscar a Robbie, che è originaria del Queensland.

Una decisione a sorpresa secondo molti di natura sessista

Poiché Gerwig e Robbie erano state nominate come miglior regista e miglior attrice nella maggior parte delle cerimonie di premiazione precedenti agli Oscar, compresi i Golden Globe, molti hanno dato per scontato le loro candidature agli Oscar.

Quando un affare dato per fatto non si concretizza, la delusione può essere anche molto seccante: ma la decisione dell'Academy è di natura sessista?

Gosling, but no Robbie in the acting categories Jaap Buitendijk/Warner Bros. Entertainment Inc./via AP

Mettiamo subito in chiaro una cosa: Barbie è un buon film.Non è stato il miglior film del 2023 (e nemmeno il migliore della Gerwig - quello è Piccole donne), ma a noi di Euronews Cultura è piaciuto e lo abbiamo persino incluso nella nostra lista di fine anno dei migliori film del 2023.

Contro ogni aspettativa, non è stato il pigro mash-up di Enchanted e The Lego Movie che sembrava all'inizio, e quella che poteva essere una trappola aziendale commissionata dal comitato per vendere giocattoli con la scusa dell'autoconsapevolezza è stata in realtà molto più sorprendente di quanto ci si potesse aspettare. Per questo motivo, tanto di cappello alla Gerwig, che ha preso una figura che rimane un esempio debole di empowerment (e ancor meno un'icona femminista), ed è riuscita a creare un blockbuster divertente per portare l'attenzione, a volte in modo goffo ma divertente, sui ruoli di genere nella società di oggi.

Il successo di Barbie, sia a livello di critica che di botteghino, è stato meritato e non può essere cancellato. Né si può togliere il suo innegabile impatto culturale, che sarà ricordato. Detto questo, le due bocciature di Barbie agli Oscar non sono sessiste.

Per spiegare questa affermazione, cominciamo con la parola "snobbare".

Barbie non è stata snobbata. Il film ha ottenuto otto nomination, tra cui quella ambita per il miglior film, il che significa che la Robbie, in qualità di produttrice, ha ottenuto una candidatura. È il quarto film più nominato, dopo Oppenheimer (13), Poor Things (11) e Killers of the Flower Moon (10).

Non è Kenough? Provate con questo: Nonostante la bocciatura alla regia, la Gerwig è diventata la prima donna ad aver diretto tre film nominati come miglior film (Lady Bird, Piccole donne, Barbie). Forse è il caso di concentrarsi su questo impressionante risultato.

Non si tratta di Barbie, ma agli Oscar il sessismo è un problema

È facile attaccare l'Academy, che in passato ha affrontato critiche molto meritate per questioni legate alla diversità, e ci sono prove empiriche che dimostrano che le donne continuano a essere trascurate.

Per esempio, uno studio del 2020 dell'Emerson College, scritto da Kenneth Grout e Owen Eagan, intitolato Oscar is a Man: Sexism and the Academy Awards, ha rilevato che i vincitori della categoria Miglior film hanno quasi il doppio delle probabilità di avere attori protagonisti maschi.

C'è molto terreno da coprire e da recuperare, e lo status quo patriarcale è ancora molto presente. Tuttavia è evidente che le candidature del 2024 stanno mostrando un (lento) progresso.

Ad esempio, quest'anno è la prima volta che tre film nominati per il miglior film sono diretti da donne: Anatomia di una caduta (Justine Triet), Vite passate (Celine Song) e Barbie.

Lily Gladstone (nominated) and Leonardo DiCaprio (not nominated) in Killers of the Flower Moon Apple TV+, Paramount Pictures

Altri segnali positivi sono rappresentati dalla natura eterogenea delle candidature in generale. Per esempio, la star di Killers of the Flower Moon, Gladstone, è passata alla storia come la prima nativa americana candidata come miglior attrice, mentre l'attore di Rustin, Colman Domingo, è il primo afro-latino candidato come miglior attore - e il primo candidato apertamente gay nella categoria dopo Ian McKellen per Gods and Monsters 25 anni fa.

Certo, l'Academy deve capire che più di una regista donna può essere premiata alla volta, e rimane frustrante il fatto che solo una (Justine Triet) abbia fatto centro quest'anno. Ma tra gli altri quattro nominati, si può forse discutere sul fatto che Yorgos Lanthimos (Poor Things), Jonathan Glazer (The Zone of Interest), Christopher Nolan (Oppenheimer) e Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon) siano stati scelti? No: le loro regie lo meritavano, e forse i giurati dell'Academy hanno semplicemente deciso che quella della Gerwig non reggeva il confronto. Il che può essere condivisibile.

Tante le donne escluse dalle nomination

Ci sono anche altre registe che sono state "snobbate", ma che probabilmente meritavano di essere prese in considerazione più della Gerwig in termini di qualità. Celine Song (_Past Lives_- il nostro miglior film del 2023), AV Rockwell (A Thousand and One - nessuna nomination); Sofia Coppola (Priscilla-nessuna nomination), Nida Manzoor (Polite Society - nessuna nomination), Raven Jackson (All Dirt Roads Taste of Salt - nessuna nomination); Emma Seligman (Bottoms - nessuna nomination).

Questo non significa che la Gerwig non abbia diretto la plastica di Barbie. Significa solo che non è l'unica regista donna a meritare un posto come miglior regista. E solo perché il suo film è stato il più grande incasso del 2023, con 1,44 miliardi di dollari in tutto il mondo, non significa che le sia automaticamente dovuto un riconoscimento.

Lo stesso vale per la Robbie, perché quest'anno ci sono state molte grandi interpretazioni. La sua è stata una di queste, ma se si guarda alle attrici in lizza, è difficile sostenere che sia stata messa in ombra. Forse, a conti fatti, Emma Stone (Poor Things), Sandra Hüller(Anatomy of a Fall), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Carey Mulligan (Maestro) e Annette Bening (Nyad) hanno dato interpretazioni più forti.

E per stabilire un parallelo diretto tra regista e attrice nel 2024, Celine Song e la sua star Greta Lee non sono in corsa per la miglior regia o la miglior attrice, nonostante Past Lives, come Barbie, abbia ottenuto una nomination come miglior film. Dove sono i loro post indignati su X con l'appropriato hashtag di indignazione?

Greta Lee (not nominated) in Past Lives A24

In fin dei conti, il fatto che Barbie non abbia ottenuto una nomination come miglior regista o miglior attrice non è sessismo. In apparenza può sembrare così, ma è solo che il film non è stato preso in considerazione. È semplice.

Ken batte Barbie? Le opinioni su X

"Aspetta, Ryan Gosling è stato nominato per il suo ruolo di Ken, ma Margot Robbie non è stata nominata per Barbie?! E Greta è stata snobbata per la miglior regia?!?! Un modo per giustificare la trama letterale del film @TheAcademy" ha scritto un utente di X.

Sì, il parallelo è divertente, ma non significa che i giudici dell'Academy non l'abbiano capito. Hanno solo scelto diversamente. E sebbene la delusione sia comprensibile, alimentare questa indignazione distoglie l'attenzione dagli altri meritevoli nominati e dai loro significativi risultati. Inoltre, ha l'effetto collaterale di far sembrare che molti fan sfegatati di Barbie si sentano in diritto per quello che non è un film indipendente a basso budget che avrebbe meritato più posti a sedere, ma una produzione colossale, finanziata dalla Warner Bros. E dalla Mattel: una delle più grandi aziende di giocattoli del mondo. Scegliete le vostre battaglie.

"Ken è stato nominato e non Barbie: è onestamente così appropriato per un film che parla di un uomo che scopre il potere del patriarcato nel mondo reale", ha scritto un altra persona.

Anche in questo caso, si tratta di un'osservazione divertente, ma nessuno si è lamentato della canzone I'm Just Ken, cantata nel film da Gosling, che è diventata la clip più virale del film e ha quasi eclissato il resto della colonna sonora. Barbie si occupa di combattere il patriarcato, ma nessuno è corso ai ripari quando il pubblico ha celebrato il film abbracciando la rappresentazione accidentale del patriarcato con la sua sigla e i suoi amati maglioni.

"Greta Gerwig ha realizzato un film acclamato dalla critica, di grande impatto culturale, esilarante, unico, visivamente eccezionale, perfettamente interpretato e recitato, che ha lasciato la gente a ridere, piangere e pensare e che ha fatto un miliardo di dollari al botteghino. Ma nessuna candidatura come miglior regista?!".

È un film divertente e ha avuto un impatto su molti. Gliene va dato atto. Ma è solo una sfortuna che Barbie non esista in un vuoto di programmazione: anche altri film hanno segnato il 2023. Inoltre, i numeri del box office non dovrebbero essere un fattore.

I premi dovrebbero basarsi sul merito, non sull'incasso. E certamente non sull'impatto social. Quando questo accade, Crash e Green Book vincono i premi. E non vogliamo che succeda di nuovo. Solo perché un film si scaglia giustamente contro il patriarcato, non lo rende automaticamente un candidato ai premi. (Anche se speriamo davvero che Poor Things vinca il maggior numero possibile di Statuette - come abbiamo scritto nella nostra recensione: "Se Barbie ha delicatamente punzecchiato l'orso patriarcale l'anno scorso, Bella è senza dubbio più audace").

La gente è solo arrabbiata perché Gerwig e Robbie non sono state nominate nelle categorie che volevano. Si tratta di nomination ai premi, quindi a volte casuali e dure per la loro natura eliminatoria.

Come ha detto WhoopiGoldberg, commentando le reazioni contro l'Academy dopo le nomination: "Non tutti vincono - non si ottiene tutto quello che si vuole ottenere", aggiungendo: "Non tutti ricevono un premio, ed è soggettivo. I film sono soggettivi. I film che amate potrebbero non essere amati dalle persone che votano".

Parole sagge.

Scelte ineccepibili

In passato gli Oscar hanno dimostrato di essere capaci di prendere decisioni sconcertanti e del tutto orribili, ma le nomination per il 2024 sono in linea di massima ineccepibili. È un peccato che le categorie non abbiano potuto includere più nomi, ma rispettando il limite di cinque candidati per sezione, quest'anno hanno fatto piuttosto bene.

Quindi, non rendiamo queste due omissioni di tendenza qualcosa che non sono. Cerchiamo di essere oggettivi riguardo a Barbie, una volta per tutte. Ha avuto il suo momento di gloria. Possiamo essere civili adesso? È meglio risparmiare le energie per celebrare i talenti che sono stati nominati quest'anno - davanti e dietro la macchina da presa - e risparmiare la giusta indignazione per gli ingiusti rifiuti, che potrebbero rivelare il persistente sessismo dell'industria cinematografica.

Detto questo, speriamo che Barbie non torni a casa a mani vuote quando arriverà la notte degli Oscar. Non lo farà. Scommettiamo che si aggiudicherà i premi per la migliore canzone, la migliore scenografia, i migliori costumi e, potenzialmente, la migliore sceneggiatura non originale.

Per quanto riguarda l'esclusione di Robbie e Gerwig: è stato sessismo? No. Non fatevi prendere in giro da tutti i commenti che leggete online.

La 96esima edizione degli Academy Awards si terrà il 10 marzo e sarà il conduttore di talk show Jimmy Kimmel a presentare i premi. E sì, il portmanteau BarbieOppenheimer sarà senza dubbio premiato. Incrociamo comunque le dita per Poor Things.