Su richiesta dell'ateneo di New York la polizia ha fatto irruzione nella Hamilton Hall occupata dai manifestanti pro Gaza, arrestando decine di persone. La presidente della Columbia University ha chiesto agli agenti di presidiare il campus fino al 17 maggio. Arresti anche in altri atenei Usa

La polizia è entrata nella Columbia University per riprendere Hamilton Hall occupata dai manifestanti pro Palestina martedì sera, la notte in Italia. Agenti in assetto anti-sommossa sono entrati dall'ingresso della 114esima strada, nella parte nord di Manhattan, e poi dentro l'edificio da una delle finestre.

Fuori dal palazzo la polizia ha allontanato molti studenti che erano assembrati nelle vicinanze, effettuando decine di arresti e smantellando l'accampamento che durava da giorni a New York come in molte altre università degli Stati Uniti e in Europa.

L'operazione è durata tre ore circa, a partire dalle 21 ora locale. Nelle ultime ventiquattro ore ci sono stati arresti, secondo media americani, anche alla City University di New York, all'univerisità di Chapel Hill in Carolina del Nord e all'**università della Florida.**L'assalto alla Hamilton Hall dietro il raid della polizia alla Columbia

Migliaia di giovani protestavano contro la guerra a Gaza, tra loro diversi gruppi di studenti ebrei, chiedendo all'università di disinvestire da aziende coinvolte a vario titolo con le attività militari di Israele.

Un'altra richiesta riguardava una sorta di immunità per i colleghi già arrestati nei giorni scorsi e sospesi dall'ateneo.

Nonostante le tensioni e la tendopoli in continua espansione nei cortili della Columbia University, infatti, la protesta è andata avanti per settimane fino a quanto martedì mattina alcune persone sono entrare in uno degli edifici accademici, la Hamilton Hall.

Gli studenti che hanno occupato l'edificio con i volti coperti hanno appeso a una finestra uno striscione con scritto "Hind", il nome di una bimba di sei anni morta come migliaia di altri bambini nella Striscia di Gaza negli ultimi mesi, e hanno gridato "Vergogna" e "Palestina libera".

Dopo l'irruzione degli agenti, decine di ragazzi e ragazze sono state portati via su un autobus della polizia con le mani legate dietro la schiena con fascette di plastica.

La polizia presidierà l'università di New York fino al 17 maggio

La preside della Columbia University, Minouche Shafik, ha chiesto alla polizia di rimanere a presidio del campus fino al 17 maggio "per mantenere l'ordine e garantire che non tornino gli accampamenti" da parte dei manifestanti. Due giorni prima, il 15 maggio, dovrebbero laurearsi circa 15mila studenti dell'ateneo.

In una lettera precedente alle autorità, il 18 aprile, Shafik aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per sgomberare il campus dalle proteste.

"Dopo aver appreso che la Hamilton Hall era stata occupata, vandalizzata e bloccata, non abbiamo avuto scelta", così l'ateneo ha motivato la decisione di chiamare la polizia.

"Ci rincresce che i manifestanti abbiano scelto una escalation della situazione attraverso le loro azioni", si legge in un comunicato diffuso dalla Columbia, che ritiene che il gruppo che ha occupato la Hamilton Hall fosse guidato da individue esterni all'università.