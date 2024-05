La polizia ha dato ai manifestanti accampati a Ucla l'ordine di sgomberare. Gli studenti si sono barricati nel campus dopo gli scontri di mercoledì con attivisti pro Israele. Situazione in bilico anche all'università dell'Oregon, dopo gli sgomberi di altri atenei tra cui la Columbia a New York

La polizia ha iniziato lo sgombero del campus dell'University of California a Los Angeles (Ucla), secondo testimonianze sui social media, dopo avere dato l'ordine di disperdersi alle centinaia di studenti e attivisti che manifestano a sostegno dei palestinesi e di Gaza.

I manifestanti si sono barricati nel campus, a seguito dei violenti scontri martedì sera (mercoledì in Italia) con membri di gruppi filo israeliani arrivati con mazze e gas lacrimogeni all'università che hanno causato una decina di feriti.

Decine di agenti in assetto antisommossa del Lapd (Los Angeles Police Department) sono arrivati nell'area nella giornata di mercoledì e hanno presidiato per ore l'ateneo dove gli studenti sono accampati da giorni in una tendopoli posizionata davanti all'auditorium, la Royce Hall.

La polizia sorveglia anche il perimetro dell'Ucla nel timore che intervengano i tanti sostenitori della protesta che si sono assembrati all'esterno. La zona è sorvolata da elicotteri e gli ospedali più vicini sono stati messi in allerta.

Stati Uniti, proteste pro Gaza sono scoppiate in 41 università

Una situazione analoga, con gli agenti pronti a entrare azione, si sta vivendo all'univerisità dell'Oregon, a Portland.

Da settimane gli studenti si sono mobilitati in vari atenei statunitensi per chiedere la fine dell'intervento militare israeliano a Gaza e alle università stesse di ritirare eventuali investimenti in aziende che abbiano legami con Israele (con i fondi derivanti dalle rette degli studenti e da donazioni).

Novanta persone sono state fermate mercoledì sera (giovedì in Italia) all'università di Dartmouth nel New Hampshire, ha dichiarato la polizia della città di Hanover. Le proteste hanno coinvolto dal 18 aprile una quarantina di atenei degli Stati Uniti, secondo una mappa del New York Times, da quelli privati più prestigiosi parte dell'Ivy League a quelli statali.

Mercoledì mattina ora italiana, la polizia ha sgomberato proteste analoghe alla Columbia University e al City College di New York, arrestando un totale di 300 manifestanti con l'accusa di violazione di proprietà privata e danneggiamento.

Finora è stato arrestato circa un migliaio di persone che hanno partecipato alla rivolta delle università americane.