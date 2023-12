Ecco le serie più attese del 2024

Ecco tutte le serie, vecchie e nuove, che non vediamo l'ora di guardare nel 2024.

Il 2023 passerà alla storia come l'anno in cui Hollywood si è fermata, paralizzata dai primi scioperi del settore in 63 anni. Lo sciopero degli attori SAG-AFTRA e quello degli sceneggiatori WGA hanno messo a dura prova la produzione di molti dei nostri show televisivi preferiti, causando enormi ritardi e intoppi.

Tra le serie che erano state programmate per il 2024 ma che sono state spostate al 2025 ci sono gli acclamati show di HBO e Max The White Lotus, Euphoria e The Last of Us.

Nonostante lo stop della produzione, durato vari mesi, l'anno prossimo ci saranno ancora molte serie televisive che ci terranno impegnati. Eccone alcune che non vediamo l'ora di vedere il prossimo anno.

I fratelli Sun

Data di uscita: 4 gennaio

Dove vederlo: Netflix

La vincitrice del premio Oscar Michelle Yeoh torna sui nostri schermi in questa nuova divertente serie su una famiglia criminale taiwanese-americana che diventa il bersaglio di un misterioso nemico.

La Yeoh interpreta Eileen, il capo segreto di una famiglia criminale che vive a Los Angeles con l'ignaro figlio Bruce. La loro vita in apparenza normale crolla quando il padre di Bruce viene ucciso a Taipei e suo fratello Charles, un assassino altamente qualificato, arriva a Los Angeles per proteggere la famiglia.

I fan di Everything Everywhere All At Once apprezzeranno il ritorno della Yeoh sotto i riflettori in questa serie ad alto tasso di tensione che è un mix tra commedia, azione e dramma familiare.

True Detective: Night Country

Data di uscita: 14 gennaio

Dove vederlo: HBO, Max

L'antologia poliziesca della HBO torna per una nuova stagione e questa volta l'azione si svolge nel gelido inverno dell'Alaska, con la detective per eccellenza: Jodie Foster. Una serie ricca di "easter egg", alcuni che fanno riferimento a una delle maggiori influenze dello show, Il silenzio degli innocenti, e altri che strizzano l'occhiolino alle stagioni precedenti, questa nuova stagione sta già entusiasmando gli spettatori.

"True Detective: Night Country" segue due detective: Liz Danvers, interpretata da Jodie Foster, e la pugile professionista Kali Reis, che interpreta Evangeline Navarro. Le due donne, che cercano di risolvere il caso di otto ricercatori artici scomparsi, scopriranno alcuni segreti sul "paese della notte" e affronteranno dure verità su se stesse.

Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria

Data di uscita: 22 febbraio

Dove vederlo in streaming: Netflix

Il colosso dello streaming online, Netflix, è sotto pressione: mancano solo poche settimane all'uscita del suo adattamento live-action di "Avatar: The Last Airbender", una delle serie animate più popolari di tutti i tempi.

Il fandom dedicato a questa serie può essere molto severo, e tantissimi fan sono rimasti delusi dall'adattamento cinematografico di M. Night Shyamalan, uscito nel 2010 e che fu un vero fiasco al botteghino.

Il nuovo show televisivo si prende alcune libertà con il materiale di partenza, in termini di storia ma anche di presentazione: il trailer ha mostrato alcuni effetti speciali piuttosto impressionanti e costumi elaborati che potrebbero rendere questo adattamento un vero affare.

Durante otto episodi da un'ora, la serie segue Aang, l'ultimo dominatore dell'aria, mentre naviga in un mondo attaccato dalla Nazione del Fuoco. Con l'aiuto dei suoi amici, Aang si allena per compiere il suo destino di maestro dei quattro elementi.

Il problema dei 3 corpi

Data di uscita: 21 marzo

Dove vederlo in streaming: Netflix

Basato sulla popolare trilogia di libri di fantascienza dell'autrice cinese Liu Cixin, "Il problema dei 3 corpi" è il nuovo progetto degli autori di "Game of Thrones", vincitori di un Emmy, David Benioff e D.B. Weiss. La serie ha suscitato grande interesse sin dal suo annuncio da parte di Netflix, quattro anni fa.

Racconta la storia del primo incontro dell'umanità con una civiltà aliena sull'orlo del collasso, che si prepara a invadere la Terra. Secondo il riassunto ufficiale di Netflix: "La fatidica decisione di una giovane donna nella Cina degli anni '60 ha conseguenze attraverso lo spazio e il tempo, fino a toccare un gruppo di brillanti scienziati nel presente. Mentre le leggi della natura si dipanano davanti ai loro occhi, cinque ex colleghi si riuniscono per affrontare la più grande minaccia nella storia dell'umanità".

Si tratta di una prova importante per Benioff e Weiss, il loro primo progetto importante da quando "GOT" si è concluso. Riusciranno a scrollarsi di dosso quel finale stroncato dalla critica e a sfornare un'altra serie iconica? Noi ci sintonizzeremo sicuramente.

Fallout

Data di uscita: 12 aprile

Dove vederlo in streaming: Amazon Prime

Mentre i fan aspettano la seconda stagione di "The Last of Us", un'altra importante serie tratta dal mondo dei videogiochi sta per arrivare sul piccolo schermo. "Fallout" è un dramma post-apocalittico basato su uno dei videogiochi più popolari di sempre, che immagina il mondo dopo una guerra nucleare.

La serie si svolge 200 anni dopo la distruzione del pianeta e segue Lucy (Ella Purnell), una degli abitanti di un lussuoso rifugio antiatomico sotterraneo, mentre lascia il bunker per vedere com'è la vita in superficie.

La serie è interpretata anche da Kyle MacLachlan di "Twin Peaks" nel ruolo del padre di Lucy e da Walton Goggins ("The Shield", "The Righteous Gemstones") nel ruolo di un cacciatore di taglie sfigurato chiamato The Ghoul.

Bridgerton, terza stagione

Data di uscita: 16 maggio / 13 giugno

Dove vederla in streaming: Netflix

Carissimi lettori, la vostra pazienza è stata premiata. Bridgerton è tornato per altre avventure e storie d'amore per una terza stagione che si concentra sulla vita amorosa della pettegola Lady Whistledown.

La terza stagione di Bridgerton sarà divisa in due parti, e i primi quattro episodi usciranno in anteprima su Netflix il 16 maggio. La storia è incentrata sulla nascente storia d'amore tra Penelope Featherington (alias Lady Whistledown) e Colin Bridgerton.

La Penelope di Nicola Coughlan è stata una delle preferite dagli spettatori fin dall'inizio della serie e i fan sono impazienti di vedere come sarà raccontata la storia d'amore tra Lady Whistledown e Colin.

Il simpatizzante

Data di uscita: TBD 2024

Dove vederlo: HBO e Max

Basato sull'omonimo romanzo di Viet Thanh Nguyen, vincitore del premio Pulitzer, "The Sympathizer" è un thriller di spionaggio che racconta in modo satirico le lotte d'identità di una spia comunista metà francese e metà vietnamita durante gli ultimi giorni della guerra del Vietnam e dopo il suo reinsediamento negli Stati Uniti.

La miniserie, con Hoa Xuande (dalla serie live-action di Netflix "Cowboy Bebop") nel ruolo di protagonista, insieme alle star di Hollywood Sandra Oh e Robert Downey Jr. è stata realizzata dall'acclamato regista sudcoreano Park Chan-wook_(Oldboy_, The Handmaiden).

Park è produttore esecutivo della serie e ha anche diretto tre episodi. I fan si chiedono come pazienza come la sua visione e il suo stile si combineranno con l'avvincente storia della fine della guerra del Vietnam, vista dalla prospettiva vietnamita. Se non altro, vale la pena guardare la serie per gli infiniti e divertenti cambi di costume di Downey Jr.

Squid Game, seconda stagione

Data di uscita: 2024

Dove vederlo in streaming: Netflix

La popolarissima serie su un gioco distopico in cui i giocatori rischiano il tutto per tutto tornerà quest'anno per una seconda stagione, anche se la data di uscita ufficiale non è ancora stata confermata.

Squid Game è diventata rapidamente la serie televisiva più guardata nella storia di Netflix. Grazie al suo successo, la seconda stagione è stata realizzata con un budget molto più elevato e molti dei personaggi della prima stagione torneranno per il prossimo capitolo.

Nella seconda stagione gli spettatori ritroveranno il protagonista Gi-hun, in cerca di vendetta per le sofferenze subite nella prima stagione.

Mercoledì, seconda stagione

Data di uscita: 2024

Dove vederlo in streaming: Netflix

Parlando di successi inaspettati, "Wednesday" di Netflix sta per tornare per una seconda stagione, che secondo quanto riferito arriverà sulla piattaforma di streaming nel 2024.

Jenna Ortega interpreterà di nuovo Mercoledì, ma non ci sarà un gioco amoroso nella nuova stagione. Catherine Zeta Jones e Luis Guzmán tornano entrambi nei panni di Gomez e Morticia Addams, e il cast ha confermato che un altro membro della famiglia Addams farà il suo debutto nella seconda serie, anche se non sappiamo ancora di chi si tratti.

House of the dragon, seconda stagione

Data di uscita: estate 2024

Dove vederlo in streaming: HBO o Max

Lo spinoff di successo di "Game of Thrones" tornerà per una seconda stagione l'anno prossimo. Il trailer ci dà un assaggio della brutale guerra che ci aspetta, con tutti i personaggi principali che si preparano a cavalcare i loro draghi in battaglia. La maggior parte del cast sarà infatti presente.

Questa stagione si concentra sulla Danza dei Draghi, la sanguinosa guerra civile che dilania il regno dei Targaryen. "Molti moriranno", secondo il teaser che la HBO ha rilasciato all'inizio di dicembre.

Lo show è stato girato durante l'estate e la seconda stagione di "House of the Dragon" è prevista per l'estate del 2024.

Dune: Prophecy

Data di uscita: Autunno 2024

Dove vederlo in streaming: HBO e Max

I fan di Dune sono costretti a portare pazienza sin da quando il film campione d'incassi di Denis Villeneuve ha stuzzicato il loro appetito nel 2021, promettendo un futuro pieno di nuovi epici racconti di fantascienza da Arrakis.

Questa pazienza sarà finalmente ripagata l'anno prossimo.

Oltre al secondo capitolo della trilogia cinematografica di Villeneuve in arrivo a marzo, è stata confermata l'uscita della nuova miniserie sull'universo di Dune per la fine del 2024.

"Dune: Prophecy" si svolge 10.000 anni prima degli eventi del romanzo del 1965 "Dune", da cui è tratto il film di Villeneuve. Segue le sorelle Valya e Tula Harkonnen mentre cercano di assicurare il futuro della galassia e di fondare la misteriosa setta nota come Bene Gesserit.

Yellowstone, seconda parte della quinta stagione

Data di uscita: novembre 2024

Dove vederlo in streaming: Paramount+ o SkyShowtime

La serie statunitense di successo sulla famiglia Dutton del Montana e sul loro Yellowstone Ranch, il più grande dello Stato, si concluderà l'anno prossimo con la seconda parte della quinta stagione.

Alla fine della prima parte, il patriarca John Dutton (interpretato da Kevin Costner, che quest'anno ha vinto il Golden Globe come miglior attore) si trovava in una situazione difficile: la sua eredità era a rischio perché il suo bestiame era minacciato da una malattia.

Gli ultimi episodi della serie concluderanno la storia di ogni personaggio e risolveranno l'intensa rivalità tra i fratelli Beth e Jamie Dutton in quella che si preannuncia come una drammatica resa dei conti.