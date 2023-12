Euronews Cultura ha incontrato l'attrice di "Anatomia di una caduta" e "La zona d'interesse".

Il 2023 è stato un anno più che fortunato per Sandra Hüller. L'attrice tedesca ha preso il volo a livello internazionale nel 2016 con Toni Erdmann di Maren Ade, che ha conquistato il pubblico di Cannes e ha proiettato l'attrice verso nuovi orizzonti, al di fuori della Germania. Anche gli Oscar hanno bussato alla sua porta, quando Toni Erdmann è stato nominato per l'Academy Award.

Ma quest'anno la Hüller è stata davvero sotto i riflettori. È protagonista di due dei migliori film del 2023: il film vincitore della Palma d'Oro di Cannes Anatomia di una caduta, in cui interpreta Sandra Voyter, una scrittrice e madre accusata di omicidio, e il dramma sull'Olocausto La zona d'interesse, vincitore del Gran Premio di Cannes, in cui interpreta Hedwig Höss, la moglie del comandante di Auschwitz Rudolf Höss, uno dei più noti criminali della storia.

La versatilità che l'attrice quarantacinquenne ha mostrato sullo schermo quest'anno è davvero impressionante e ha attirato paragoni sia con Ingrid Bergman che con Isabelle Huppert. **Anatomia di una caduta e La zona d'interesse mostrano un'interprete all'apice del suo mestiere.**Entrambi i film che stanno ottenendo un grande successo negli Stati Uniti e hanno già vinto diversi trofei nella stagione dei premi in corso - tra cui le vittorie come miglior attrice ai Gotham Awards, agli European Film Awards, il massimo riconoscimento per la recitazione della Los Angeles Film Critics Association e già una nomination ai Golden Globe come miglior attrice - c'è la possibilità che la Hüller ottenga una nomination agli Oscar recitando in due film non in lingua inglese.

Euronews Cultura ha incontrato l'indiscussa star del cinema del 2023 a Berlino, per parlare dei suoi ultimi film, delle sfide legate all'interpretazione della moglie di un nazista e del fermento per i premi vinti e quelli che potrebbero arrivare.

Euronews Cultura: Cominciamo con Anatomia di una caduta. Ho letto che lei, Sandra, non era sicura se il personaggio che stava interpretando fosse colpevole o innocente, e che la regista Justine Triet le ha detto che avrebbe voluto che lei lo interpretasse come se fosse innocente. Come ha affrontato questa incertezza?

Sandra Hüller: Qualcuno mi ha chiesto, durante la proiezione in Romania, se avrei detto che si trattava di un film su una donna accusata di aver ucciso il marito o se era la storia di un figlio la cui madre è accusata di aver ucciso il padre. E credo che questa prospettiva sia davvero importante. Justine non ha mai voluto perdere il punto di vista del ragazzo. Lui stesso non lo sa fino alla fine.

La maggior parte delle volte, quando lavoro, cerco di non pensare solo al personaggio. Penso sempre all'insieme. Volevamo raccontare qualcosa sulla ricerca della verità.

Il film gioca con i codici della detective story. Ciò che emerge quando si parla con gli spettatori dopo la proiezione, è che molti uomini credono che il suo personaggio sia colpevole...

Divertente, eh? Ma io non lo sapevo. Ho lottato per qualche giorno e poi ho deciso che non era importante. Volevo dire ogni frase in modo che la gente credesse a quello che dico. Ho solo cercato di essere credibile in quello che dico.

Nel film, il suo personaggio viene giudicato anche perché è una donna, perché è bisessuale, perché non è gentile con gli altri. E per il suo successo. Al di là della trama e del delitto, il film parla dell'essere donna nella società.

Ieri sera ho incontrato un'amica che mi ha detto: "Sai, questa parola femminista viene usata in tutti i modi, ma in questo film è piuttosto appropriata". Ed è così. È un vero film femminista. Anche se non ti sbatte in faccia il suo femminismo.

Ho avuto il piacere di parlare con Agnieszka Holland. Secondo lei, al momento abbiamo bisogno di film più audaci, coraggiosi, che prendano posizione. È importante per scegliere i suoi ruoli?

Penso che ogni scelta di un ruolo sia politica. Anche se si dice: "Non voglio occuparmi di politica ora perché ho bisogno di una pausa e voglio fare qualcosa di facile per me stesso". Anche questa è una decisione politica. Quindi, sì, sono d'accordo. Abbiamo bisogno di film che prendono dei rischi. E abbiamo bisogno di persone con una voce forte e che osino esprimerla.

Justine (Triet) dà molta libertà nella creazione e dà molte possibilità di non fare la cosa giusta. Ma non è mai un male. Non direbbe mai: "Non va bene, rifacciamolo".

Tutto quello che succede durante le riprese, lei lo porta con sé. Poi, in sala di montaggio, lo guarda e vede cosa farne. Per un'attrice come me, è molto stimolante, perché so che posso fare di tutto per rendere il personaggio nella maniera più ricca e dettagliata possibile.

Justine Triet ha detto che lei si sente molto vicina ai suoi personaggi. Però, parlando di La zona d'interesse di Jonathan Glazer, ha detto che non voleva entrare nella mente del personaggio in quel modo. Come ha affrontato questo personaggio?

Con Hedwig Höss ho dovuto trovare un modo, senza entrare in empatia con lei, per poter partecipare a questo progetto senza interpretare un personaggio. Quindi ho usato tutti gli elementi che c'erano: i capelli incredibili sono stati una parte importante, così come i costumi e l'intera casa. Tutti questi elementi hanno influenzato la mia presenza in questo esperimento. Credo di aver lavorato dall'esterno, a partire da ciò che volevo mostrare, anche se di solito non lavoro a partire da ciò che voglio mostrare, ma da ciò che voglio sperimentare. Ho dovuto trovare altri modi. Per esempio, cercando di capire come cammina una persona che ha visto tanti bambini camminare nel giardino, o che porta un peso sulle spalle di cui non è consapevole...

Uno degli aspetti più avvincenti di questa parte è il modo in cui tutto è stato normalizzato e il modo in cui Hedwig Höss si comporta con la madre, il giardinaggio, i bambini, come se non succedesse nulla nella casa accanto al campo di sterminio. Lei l'ha interpretata in modo così normale e così puro. È stato difficile trovare questo tipo di distanza?

Penso che questo fosse il compito, e che questo risultato fosse lo scopo di tutta la sceneggiatura e ciò che volevamo mostrare. La domanda che ci siamo posti è stata: Come è possibile essere così? Questa era la domanda costante nella nostra mente mentre recitavamo. Sapevamo dove eravamo, soprattutto come tedeschi. Sapevamo cosa significava essere lì.

Lei ha detto apertamente quanto fosse riluttante a interpretare una donna nazista, dicendo che non era nemmeno sicura di presentarsi all'audizione per La zona d'interesse... In che modo Jonathan Glazer l'ha fatta sentire a suo agio e l'ha convinta che il suo approccio sarebbe stato diverso da quello che abbiamo già visto nei film che trattano il nazismo e l'Olocausto?

È stato molto onesto, ma non mi ha fatto sentire a mio agio! Era molto consapevole del fatto che non ci sarebbe mai stato un "momento di tranquillità" durante le riprese. Mai. E anche adesso. È una cosa così importante da mostrare e raccontare, e un'emozione da fare sentire alle persone, perché questo è ciò che fa il cinema: fa sentire alle persone l'orrore e fa capire loro quanto sia facile chiudere gli occhi su tutto ciò che sta accadendo a pochi metri da noi, o ai confini dell'Europa.

Jonathan Glazer ha detto che non gli piacciono le narrazioni drammatiche dei film hollywoodiani sull'Olocausto. Ha detto che è molto facile empatizzare con la vittima e che vuole che ci si chieda se si può essere il carnefice. Qual è la sua opinione sui film di Hollywood che trattano questo argomento?

Credo che volesse mostrare quanto sia sottile la linea che ci separa da loro. Perché, come ho detto prima, dobbiamo ignorare moltissime cose per vivere una vita comoda e tranquilla. Tendiamo a distogliere lo sguardo. Quando guardo il film di Agnieszka Holland "Green Border", mi rendo conto che dovremmo riflettere su questo tema ogni giorno. L'importante per (Glazer) non è mostrare i sentimenti di queste persone, ma mostrare quanto abbiamo in comune con loro.

Può parlare del processo di ripresa de La zona d'interesse, con le telecamere nascoste nella casa, per esempio?

Anche se non si vedevano, non dimenticavamo mai che c'erano... Perché sarebbe stato strano trovarsi in una casa con dei cimeli nazisti. E se non c'è una telecamera in giro, cosa faccio e cosa ci faccio qui? (Ride) Ma sì, questo sistema di sorveglianza che hanno costruito credo abbia avuto un forte effetto psicologico sul cast e su tutti coloro che sono stati coinvolti, perché crea una sorta di peso, di responsabilità. Si è molto consapevoli del giudizio che sta avvenendo e non si è a conoscenza delle decisioni artistiche che vengono prese dietro la macchina da presa. Non sai che tipo di inquadratura stanno usando. Non sai quanto sono vicini. In un certo senso si è completamente soli con l'argomento, con i propri pensieri e con il proprio partner. Così si crea un forte legame, perché si deve fare affidamento l'uno sull'altro.

"Dobbiamo ignorare moltissime cose per vivere una vita comoda e tranquilla. Tendiamo a distogliere lo sguardo."

Stiamo parlando di Anatomia di una caduta e La zona d'interesse nella stessa intervista, perché i due film sono usciti nello stesso periodo e perché lei è stato nominata per i premi per entrambi i film. Parlare di entrambi i personaggi la fa riflettere sul modo in cui li pensa? C'è una sorta di parallelismo tra i due - il fatto che siano personaggi piuttosto imperscrutabili, per esempio?

No. (Ride) Questo periodo di lavoro è stato lungo. È iniziato con La zona d'interesse. Poi sono passata a un film tedesco intitolato Sissy e io. E poi c'è stato Anatomia di una caduta. Quindi, ho dovuto creare una connessione interna tra i tre film. Altrimenti non sarebbe stato possibile. Perché quando ti trovi in un progetto che ha a che fare con il nazismo e poi in un film d'epoca su Sissy, un personaggio che è completamente libero e che non giudica affatto, che sente tutto, che dice tutto quello che le viene in mente... Ho cercato di usare questo ruolo per liberarmi del primo. E poi, essere felice di passare a una donna completa e matura che si prende la responsabilità di tutto ciò che fa e sente. Sandra Voyter è una donna che non si scusa per nulla. Forse questo è un collegamento, ora che ci penso, perché credo che non stesse facendo nulla di male.

Lei è stata candidata a diversi premi, anche due volte nella stessa categoria per entrambi i ruoli, cosa che non accade molto spesso. Molti prevedono addirittura che lei stia per ottenere una nomination all'Oscar...

Dov'è la mia sfera di cristallo? (Ride) Cosa posso dire? Non conosco la storia delle doppie nomination. Non ho fatto ricerche. Sa, entrambe le opere sono estremamente importanti per me, dal punto di vista personale, artistico e professionale. Mi sento molto fortunata ad aver incontrato questi due team e ad aver potuto realizzare questi due film così diversi tra loro ed entrambi così seri - forse è anche questo che li accomuna! Sono molto felice che le persone lo riconoscano e che mi diano la possibilità di viaggiare con questi film attraverso il mondo.

Considerando che questi due film hanno reso il 2023 un anno così importante per lei, c'è qualcosa che porta con sé o che ha imparato da queste due donne così diverse?

Ho imparato molto da Sandra Voyter. Mi piacerebbe avere l'audacia di fare le cose come le fa lei. Credo che forse ci voglia un po' più di pratica. E da Hedwig Höss ho imparato qualcosa su di lei. Ci sono state molte conversazioni tra me e Jonathan su questa persona, su qualcuno che può accettare la morte di milioni di persone accanto a sé. Possono davvero amare i loro figli, il loro giardino o il loro cane? E credo che non possa. Una persona non può amare una parte dell'umanità e augurare la morte all'altra parte, non è compatibile. Questo è ciò che ho imparato.

Anatomia di una caduta è nei cinema e già in DVD/BluRay in alcuni Paesi europei. La zona d'interesse uscirà nei cinema europei a gennaio.