Dopo la riapertura del valico di Erez, chiuso per mesi, il primo maggio circa trenta camion che trasportavano cibo e forniture mediche dalla Giordania sono entrati nel nord della Striscia

Riaperto il valico di Erez, nel nord della Striscia di Gaza, per la prima volta dal 7 ottobre 2023: la decisione, annunciata lo scorso mese dalle autorità israeliane, era stata disposta in seguito alle pressioni degli Stati Uniti e dalle agenzie umanitarie internazionali per permettere l'ingresso di camion carichi di aiuti nella Striscia.

Trenta camion di aiuti umanitari entrati nella Striscia

Il primo maggio l'esercito israeliano ha affermato che circa trenta camion che trasportavano cibo e forniture mediche dalla Giordania sono entrati nel nord della Striscia di Gaza attraverso il valico di Erez. I mezzi sono stati sottoposti ad una ''attenta ispezione di sicurezza'' prima di entrare a Gaza, ha riferito l'esercito israeliano.

In occasione della sua settimana visita nell'area dopo il 7 ottobre, il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha salutato l'apertura del valico come un passo importante per far arrivare gli aiuti direttamente nel nord di Gaza, affermando che si tratta di un ''progresso reale e importante''.

"Food for Gaza", l'iniziativa italiana per la distribuzione di aiuti a Gaza

Da Riad, in Arabia Saudita, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha presentato a inizio settimana le ultime valutazioni del tavolo di coordinamento di “Food for Gaza”. L’iniziativa che il Governo italiano ha attivato con la Fao, il Programma Alimentare Mondiale e con la Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Oltre un milione di persone nella Striscia di Gaza vivono in una situazione di fame acuta.