"Povere Creature" vince il Leone d'Oro 2023, a Venezia

Leon d'Argento a Matteo Garrone per "Io, capitano"

"Poor Things" (Povere Creature), del regista greco Yorgos Lanthimos è il vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del cinema di Venezia 2023.

Il film in bianco e nero con protagonista Emma Stone e nel cast Mark Ruffalo e Willem Dafoe tra gli altri, uscirà in sala con Disney ed a Venezia è stato presentato dal solo Lanthimos perché gli attori erano in sciopero. Il film, di produzione inglese, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1992 scritto da Alasdair Gray (Safarà Editore) incentrato su Bella Baxter, una specie di Frankenstein femminista ante litteram.

Il male non esiste (Evil does not exist) del giapponese Ryusuke Hamaguchi è il vincitore del Leone d’Argento.

È la storia di Takumi e di sua figlia Hana che vivono in un villaggio vicino a Tokyo dove un gruppo di investitori vorrebbe costruire una struttura di lusso.

La storia mette al centro la necessità di rispettare la Natura e trovare un equilibro con essa.

Leone d'Argento per la miglior regia a Matteo Garrone per "Io capitano"