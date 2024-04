Diritti d'autore Victor Sajenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Almeno cinque morti e decine di feriti, fra cui il proprietario del castello di Kivalov, Serhiy Kivalov, ex deputato ucraino filorusso. L'edificio è conosciuto anche come il castello di Harry Potter, per la sua somiglianza a quello del celebre film