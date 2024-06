Le migliori cose da fare e vedere in Europa questa settimana

Da grandi bolle di sapone a Venezia a una cura orribile per la depressione del XVIII secolo in "The Devil's Bath": questa settimana ci sono tante novità da non perdere

Le star che si esibiscono al festival di Glastonbury non sono le uniche ad essere circondate da fan: mentre scrivo questa introduzione, due di loro stanno regalando una leggera brezza.

In effetti, mentre le ondate di calore iniziano a conquistare l'Europa, vi consigliamo di tenervi al fresco visitando mostre e cinema con aria condizionata (da Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos a A Quiet Place: Il primo giorno a Horizon di Kevin Costner :An American Saga di Kevin Costner - la stagione dei blockbuster è in piena espansione).

Se preferite stare all'aperto, oggi (29 giugno) a Milano, Napoli, Londra e tante altre città si svolge la parata del Pride, mentre continuano le fasi a gironi degli Europei (è sempre una buona scusa per bere qualcosa con gli amici e dire cose come "avete visto che spettacolo ridicolo ieri sera?").

Qualunque sia la vostra decisione, assicuratevi di dare un'occhiata a quanto segue:

Mostre

Bolle veneziane" di Jiří Georg Dokoupil alla Biblioteca Nazionale Marciana (Venezia, Italia)

Jiří Georg Dokoupil is forever crafting bubbles. Tom Wagner

Non scoppiano bolle di sapone alla magica mostra "Venetian Bubbles" dell'artista ceco-tedesco Jiří Georg Dokoupil. Un'ipnotica esposizione di dipinti in 3D di bolle di sapone si affianca a otto delle prime grandi opere scultoree in vetro di Dokoupil, a sette dipinti di grandi dimensioni e a una serie di lavori su carta. Innovative e giocose, queste opere rivelano il divertimento che si può provare nella lavorazione del vetro, ma anche un commento sulla scivolosa transitorietà dell'esistenza. Immergetevi nella sua magia scultorea e saponosa fino al 18 agosto 2024.

Festival ed eventi

Festival di Glastonbury (Somerset, Regno Unito)

Drones fly above the Pyramid Field during the Glastonbury Festival in England. Scott A Garfitt/Invision/AP

Probabilmente il più grande festival del Regno Unito, Glastonbury è in pieno svolgimento - e fortunatamente meno caldo, con il raffreddamento delle temperature. Sole in un festival musicale del Regno Unito? Inaudito! Questo fine settimana si esibiranno Coldplay, Cyndi Lauper, Little Simz, The Streets, Bloc Party, Jessie Ware, Gossip, The National, Avril Lavigne e tanti, tanti altri artisti interessanti. Persino la famosa artista concettuale serba Marina Abramović, che chiederà alla folla di rimanere in silenzio per sette minuti. Cliccate qui per scoprire perché.

Anche se non avete i biglietti, chi vive nel Regno Unito può seguire gratuitamente gli spettacoli in livestreaming su iPlayer della BBC. In alternativa, seguite gli aggiornamenti di Euronews Culture da parte dello scrittore Jonny Walfisz, che si trova sul posto e indossa un fantastico poncho.

Film

Des Teufels Bad (Il bagno del diavolo)

Ora in streaming su Shudder e diretto dal duo austriaco Veronica Franz e Severin Fiala(Goodnight Mommy, The Lodge), The Devil's Bath si basa su documenti processuali storici e fa luce su un capitolo finora inesplorato della storia europea, che ha visto centinaia di persone - per lo più donne - "curarsi" dalla depressione spingendosi all'omicidio.

Nella sua recensione, il critico cinematografico di Euronews Culture, David Mouriquand, ha scritto: "Un ritratto cupo ma ipnotico della depressione femminile nell'Austria del XVIII secolo e dei peccati del dogma religioso che persistono ancora oggi". Leggete la sua recensione completa qui.

Contenuto bonus: Leggete qui la nostra intervista ai registi, che hanno parlato dell'accuratezza storica del film, dell'uso della violenza sullo schermo e di come le ricerche per il film abbiano dato loro degli incubi.

Serie TV

L'orso serie 3" (Disney+)

Siete pronti per altre tensioni relazionali e sogni bruciati da traumi familiari e gastronomici?

"Sì, chef!"

Bene, perché "The Bear" è tornato. Con Jeremy Allen White nei panni di Carmen "Carmy" Berzatto, uno chef talentuoso ma tormentato che prende in gestione il ristorante di Chicago del suo defunto fratello, questa terza stagione è all'insegna del business come al solito, con il ritorno di Ayo Edebiri(Bottoms), Ebon Moss-Bachrach(Girls) e il resto del cast corale che affrontano le prove e le tribolazioni di far funzionare un ristorante stellato Michelin e allo stesso tempo cercano di non far ribollire le loro vite personali.

Musica

Megan Thee Stallion: "Megan

Sarà anche un'estate da bambine, ma Megan Thee Stallion continua a far parlare di sé con il suo terzo album in studio, "Megan". La 29enne rapper americana lo ha annunciato da tempo, pubblicando il primo singolo "Cobra" nel novembre 2023, poi "Hiss" a gennaio e, più di recente, "Boa", un brano fortemente influenzato dalla cultura pop che campiona "What You Waiting For?" di Gwen Stefani e si ispira a " Scott Pilgrim vs. the World " di Edgar Wright per il video musicale. Parlando con L'Officiel, Megan ha definito questo album una "rinascita", con la sperimentazione di suoni diversi e l'esplorazione di ogni emozione. Preparatevi a essere tempestati di "womp, womp, womp, womp, womp, womp, womp, womp" per tutto il fine settimana.