Dibattito Usa: Biden si difende, ma per il Nyt deve lasciare

Dopo il dibattito con Donald Trump in cui gran parte degli analisti lo hanno dato per perdente, Biden si è difeso. Duro il commento del New York Times e del Time: per il leader dei dem è tempo di farsi da parte

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha tentato di calmare le preoccupazioni dei democratici per la sua performance traballante nel dibattito con l'ex presidente Donald Trump.

Il discorso stentato di Biden e i suoi commenti, soprattutto all'inizio del dibattito, hanno alimentato le preoccupazioni dei membri del suo stesso partito, secondo i quali a 81 anni non sarebbe all'altezza di guidare il Paese per altri quattro anni.

Il New York Times chiede senza mezzi termini il ritiro di Biden

In una colonna d'opinione firmata dall'Editorial Board, un gruppo di giornalisti ed esperti del quotidiano americano, il quotidiano ha chiesto che il presidente si ritiri dalla corsa presidenziale.

Nel testo si legge: "Il più grande servizio pubblico che il signor Biden può fare è annunciare che non continuerà la corsa per la rielezione". Oppure frasi come "È chiaro che Biden non è più lo stesso di quattro anni fa". Ance il Time Magazine ha pubblicato un commento sulla performance di Biden. In copertina c'è il capo di Stato Usa che esce dallo sfondo rosso della copertina con una sola parola "Panic". "I democratici sono in panico dopo il dibattito", scrive il magazine.

Biden si difende: "So come dire la verità"

"So di non essere un uomo giovane. Dico l'ovvio", ha detto ai sostenitori durante un comizio in North Carolina all'indomani del dibattito.

"Non cammino più facilmente come una volta. Non parlo con la stessa scioltezza di un tempo. Non discuto bene come un tempo. Ma so quello che so. So come dire la verità. So distinguere il bene dal male. So come fare questo lavoro. So come portare a termine le cose. So, come sanno milioni di americani, che quando si viene abbattuti, ci si rialza", ha detto Biden.

Durante il suo discorso di 18 minuti all'evento di Raleigh, Biden è stato molto più animato rispetto al dibattito di giovedì sera sulla Cnn. Si è scagliato contro Donald Trump per le sue "bugie" e per aver condotto una campagna volta alla "vendetta e alla punizione".

La performance di Biden nel dibattito televisivo di giovedì contro Donald Trump ha lasciato i membri del partito democratico in dubbio sull'opportunità di chiedere la rielezione.