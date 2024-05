Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato la presenza di oltre 2mila persone alla cerimonia di insediamento di Vladimir Putin. Grandi assenti i leader occidentali: presenti, oltre all'ambasciatore francese, i rappresentanti di Ungheria, Slovacchia, Grecia, Malta e Cipro

Potrebbe ormai farla ad occhi chiusi la famosa camminata nei corridoi del Cremlino che portano fino al salone di Sant'Andrea, quello che era la Sala del Trono del Palazzo presidenziale di Mosca. Anche se la quinta cerimonia di insediamento di Vladimir Putin ha ben più di un elemento discordante dall'ultima svoltasi il 7 maggio 2018.

La pioggia mista a neve di maggio ha preso il posto del sole di sei anni fa quando il presidente in carica dal 2000 si apprestava a giurare davanti alla Costituzione per un altro mandato. Dopo la spensierata estate dei Mondiali di calcio 2018, quando la Russia aveva aperto le porte del Paese ai tifosi di tutto il mondo, l'invasione russa in Ucraina nel 2022 ha segnato un punto di non ritorno per la Russia di Putin.Negli ultimi anni il presidente russo è stato, orgoglioso, tra gli artefici del cambiamento degli equilibri geopolitici; tra la repressione e il giro di vite dei diritti.

La Russia non rifiuta il dialogo con i Paesi occidentali, la scelta spetta a loro Vladimir Putin Presidente della Federazione Russa

I Paesi occidentali presenti alla cerimonia di insediamento di Putin

Prima della cerimonia Mosca aveva detto di aver invitato tutti gli ambasciatori stranieri, Stati Uniti, Canada e Regno Unito, così come 20 Stati membri dell'Ue, avevano però risposto che non avrebbero invieranno alcun rappresentante. Martedì mattina il portavoce della politica estera dell'Ue Peter Stano aveva confermato che non ci sarebbe stato l'ambasciatore dell'Ue.

Grandi assenti i leader occidentali: oltre all'ambasciatore francese, secondo Radio Liberty i Paesi che hanno deciso di fare partecipare i rappresentanti diplomatici alla cerimonia di insediamento sono stati Ungheria, Slovacchia, Grecia, Malta e Cipro.

Tra i presenti, il presidente cubano Miguel Diaz-Canel, il leader ceceno Ramzan Kadyrov, l'attore Steven Seagal.

Il monito di Borrell ai 27 prima della cerimonia di insediamento di Putin

"Ho mandato un messaggio agli Stati membri, la cosa giusta da fare è di non partecipare alla cerimonia d'insediamento di Vladimir Putin e capisco che la maggior parte non andrà". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Josep Borrell arrivando al consiglio Affari Esteri Sviluppo in programma oggi a Bruxelles. "All'inizio c'è stata discussione tra i 27 se andare o no, a che livello, se ambasciatore o incaricato d'affari. Ma il quadro per me è chiaro, andare sarebbe una chiara contraddizione. Alla fine sarà però una decisione dei singoli stati membri", ha dichiarato Borrell.

Il portavoce del Cremlino: quasi 2.600 invitati alla cerimonia di insediamento di Putin

"Sono circa 2.600 persone sono presenti oggi al Cremlino alla cerimonia di insediamento del neoeletto presidente della Federazione Russa Vladimir Putin", ha dettoDmitry Peskov, portavoce del Cremlino, alla televisione di Stato russa.

L'elenco degli invitati all'evento è stabilito dal servizio protocollo del Presidente della Federazione Russa. Alla cerimonia partecipano i membri del governo, quelli delle due camere dell'Assemblea federale, i capi dell'amministrazione presidenziale, i giudici della Corte costituzionale, i membri della Commissione elettorale centrale e i rappresentanti del corpo diplomatico.

Il presidente russo Vladimir Putin durante la cerimonia di insediamento il 7 maggio 2018 Alexander Zemlianichenko/AP

Come si svolge la cerimonia di insediamento del presidente del presidente della Federazione Russa

Come di consueto la cerimonia si è tenuta contemporaneamente in tre sale del Cremlino, dove si riuniscono gli invitati. A seconda del livello di autorità politica e sociale, alcuni seguono l’avvenimento sugli schermi, altri di persona. Poco dopo le undici italiane di martedì 7 maggio il presidente russo Vladimir Putin è arrivato al Cremlino sotto una insolita pioggia mista a neve per la cerimonia di insediamento che ha inaugurato il suo quinto mandato. Poco dopo ha ufficialmente giurato da presidente della Federazione russa. Nel suo discorso Putin ha reso omaggio ai soldati che partecipano al conflitto in Ucraina: "Mi inchino ai nostri soldati che partecipano all'operazione militare speciale".

Insediamento Vladimir Putin: come è cambiato il vocabolario russo

Con gli insediamenti di Putin a cambiare è stato anche il vocabolario dei russi: il termine cerimonia di insediamento, in russo инаугурация (inauguratsia, letteralmente “inaugurazione”), è stato introdotto nel Paese da Boris Eltsin. Il termine era inesistente prima di quel momento per una questione puramente linguistica: nella lingua russa non esistono infatti sequenze all'interno di una parola come "au", "ua", "eu".

Non fa eccezione "inauguratsia", difficile da pronunciare per i russi. Nel 1996 persino i giornalisti, nel raccontare l’avvenimento, preferivano parlare dell’entrata in carica di Boris Eltsin e non della sua “inaugurazione”, per evitare sbagli. A oltre vent'anni di distanza il termine ha messo le radici nella lingua russa e nel protocollo del Cremlino.

Premio Pulitzer al dissidente in carcere Vladimir Kara-Murza

Tra i premi Pulitzer assegnati lunedì 6 maggio, quello andato al Washington Post per gli editoriali del columnistVladimir Kara-Murza dal carcere. Nonostante la detenzione dall'aprile 2022 in Russia, Kara-Murza ha continuato a scrivere articoli di opinione sul presidente russo Vladimir Putin, l'invasione dell'Ucraina, la morte di Alexei Navalny e la repressione nel Paese.