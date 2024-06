Di Euronews

Il Grande Boulce parte per la prima volta nella storia dall'Italia. Bardet davanti a Van der Broek conquista la maglia gialla

Il francese Romain Bardet vince in volata la prima tappa del Tour de France 2024. Il Grande Boucle è partito nel Belpaese per la prima volta nei suoi oltre cento anni di storia. Con il gruppo in ritardo di quasi mezzo secondo, Bardet e il suo compagno di squadra Van der Broek hanno lottato in uno sprint per tagliare finalmente il traguardo.

L'anno scorso il danese Jonas Vingegaard ha vinto la leggendaria gara per la seconda volta consecutiva, ma quest'anno tutti gli occhi sono puntati sul suo principale rivale, il polacco Tadej Pogačar, vincitore nel 2020 e nel 2021. Il duello tra i due potrebbe rivelarsi il momento clou della gara di quest'anno.

Quando i due si sono affrontati nel caldo luglio dello scorso anno, il principale punto interrogativo era se Pogačar sarebbe stato abbastanza in forma per organizzare una sfida decente.

Quest'anno, mentre i due corridori si preparano a scrivere il prossimo capitolo di una delle più grandi rivalità della storia del Tour de France, lo scenario è cambiato.

Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard Jerome Delay/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Pogacar, il due volte campione sloveno che negli ultimi due anni si è piazzato dietro a Vingegaard, è in piena forma prima della partenza di sabato a Firenze. È proprio la forma del campione danese in carica a preoccupare la sua squadra dopo l'incidente che ha compromesso la sua stagione.

"Naturalmente non sappiamo ancora fino a che punto potrà arrivare", ha dichiarato Merijn Zeeman, direttore sportivo della squadra di Vingegaard. "Siamo cauti perché non ha potuto gareggiare e la sua preparazione non è stata a dir poco ideale".

Vingegaard è stato ricoverato per quasi due settimane in Spagna ad aprile dopo una caduta ad alta velocità alla Vuelta al País Vasco. Ha riportato la rottura della clavicola, delle costole e un'atelettasia polmonare.

Un percorso spezzagambe con 3.600 km di dislivello cumulativo

Da allora non ha più corso, ma questo fine settimana sarà messo subito alla prova con una tappa di apertura che vedrà i corridori attraversare una serie di colline e salite insidiose che potrebbero porre le basi per una battaglia iniziale tra i principali contendenti.

Un fan con Jonas Vingegaard a Firenze Jerome Delay/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Prima dell'incidente, Vingegaard era tra i favoriti del Tour dopo aver dominato la corsa negli ultimi due anni. Ora è impossibile sapere come il suo corpo risponderà a tre settimane di ciclismo intenso.

"Abbiamo lavorato insieme per arrivare a questo momento e naturalmente sono molto emozionato nel vedere dove mi troverò. Mi sento bene e molto motivato", ha dichiarato Vingegaard.

Il percorso della prima tappa del Tour de France Tour de France

Per quanto riguarda Pogacar, non si pone troppe domande mentre insegue una rara doppietta dopo la vittoria al Giro d'Italia di questa stagione.

"È già la quinta volta che vengo al Tour e sono molto emozionato", ha detto Pogacar, la cui preparazione per il Tour dello scorso anno è stata ostacolata da una caduta che gli ha provocato la rottura del polso.

"Abbiamo lavorato duramente tutto l'anno come squadra per prepararci e speriamo di poter offrire a tutti tre settimane di gare emozionanti".

Pogacar è probabilmente il corridore più eccitante della sua generazione, capace di vincere su tutti i terreni e con un appetito per la vittoria che ha attirato paragoni con il grande Eddy Merckx.