Il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato al cosmodromo di Vostochny: si tratta di importanti negoziati con Putin. Due gli obiettivi: le armi nord-coreane per Mosca e la tecnologia spaziale russa per Pyongyang

Sono iniziati i colloqui al cosmodromo di Vostochny tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un.

Stretta di mano tra i due leader in vista del vertice, il secondo dal 2019, che dovrebbe includere un accordo sulle armi e la tecnologia militare.

Putin ha evidenziato le ottime relazioni con la Corea del Nord: "È importante - ha detto - discutere di cooperazione economica. La Russia è stata la prima a riconoscere la Corea del Nord e il nostro incontro si tiene in occasione del 75esimo anniversario dell'avvio delle nostre relazioni diplomatiche".

Il leader nordcoreano ha ricambiato, definendo i rapporti con Mosca "la nostra prima priorità".

"Apprezzo l'invito di Putin - ha anche dichiarato Kim Jong-un - ho fiducia nel fatto che l'incontro darà maggiore slancio ai nostri rapporti".

Stretta di mano Putin-KIm. (13.9.2023) AFP

L'arrivo di Kim Jong-un in limousine

Kim è arrivato in una limousine nera al cosmodromo, dove ha scambiato qualche parola con il leader del Cremlino.

Secondo il notiziario statale Russia 1, Kim e Putin hanno visitato il centro spaziale e poi sono iniziati i colloqui veri e propri.

I due leader hanno ispezionato il complesso del razzo spaziale Angara e hanno visitato l'edificio dove il veicolo di lancio viene assemblato e testato, secondo quanto riportato da Russia 1.

In vista dell'arrivo del leader nordcoreano Kim Jong-un, il presidente russo Vladimir Putin ha parlato con i giornalisti. Alla domanda legata a un possibile aiuto della Russia alla Corea del Nord per il lancio di razzi e satelliti nordcoreani, Putin ha risposto: "È proprio per questo che siamo venuti qui. Il leader della Corea del Nord mostra grande interesse per lo spazio, per la missilistica. Gli mostreremo i nostri avanzamenti".

Putin ha anche detto ai giornalisti: "Parleremo di tutte le questioni senza fretta, c'è tempo".

Ha fatto riferimento alla recente visita del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu in Corea del Nord, affermando che Shoigu e le sue controparti nordcoreane "hanno parlato molto, è stato ben accolto".

Shoigu è tra i funzionari russi che accompagnano Putin nella visita di Kim.

Ai colloqui, infatti, sono presenti anche i ministri degli Esteri e della Difesa russi e nordcoreani.

Secondo l'agenzia Tass, al termine dell'incontro non è prevista una conferenza stampa.

Vantaggi reciproci

La Russia sarebbe alla disperata ricerca di proiettili di artiglieria e altre munizioni da usare in Ucraina, mentre sta tentanto di ricostituire le proprie scorte belliche.

Kim, dal canto suo, sta cercando di sviluppare satelliti militari da ricognizione e missili con capacità nucleare.

Washington e Pechino non vedono di buon occhio l'accordo

Anche se esistono valide motivazioni da entrambe le parti per un accordo reciprocamente vantaggioso, ciò potrebbe comportare un costo.

Gli Stati Uniti hanno avvertito la Corea del Nord di possibili ritorsioni. E, secondo alcuni analisti, la Cina potrebbe essere scontenta del fatto che Mosca abbia rafforzato i legami con un paese che considera nella sua sfera di influenza.

Il viaggio di Kim

Il leader nordcoreano era partito domenica con il suo treno blindato ed è arrivato martedì alla stazione di Khasan, il principale centro di frontiera tra la Russia e la Corea del Nord. Da lì dovrebbe il convoglio si è diretto a Vladivostok, che si trova a circa 300 chilometri di distanza.

La stampa sudcoreana sostiene che la delegazione arrivata in Russia comprende esperti militari e commerciali.

Kim jong-un incontra il ministro russo delle Risorse Naturali e dell'Ecologia Alexander Kozlov alla stazione di Khasan STR/AFP

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha detto che "ci saranno negoziati tra le due delegazioni e dopo, se necessario, i leader continueranno a comunicare faccia a faccia". Ci sarà anche un pranzo in onore di Kim, a cui parteciperà Putin.

Nel frattempo, la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio.

A riferirlo è lo Stato Maggiore della Corea del Sud.

I missili sono stati lanciati dall'area di Sunan a Pyongyang nel Mare dell'Est, noto anche come il Mar del Giappone, dalle 11 e 43 circa e alle 11 e 53 ora locale.