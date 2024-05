L'europarlamentare danese Anders Vistisen, spitzenkandidat del gruppo di estrema destra Identità e democrazia, ha dichiarato in esclusiva a Euronews che tra Id e Ecr non c'è più divisione politica di quanta ce ne sia all'interno di altri gruppi parlamentari mainstream

Lo spitzenkandidat alle elezioni europee del gruppo parlamentare di estrema destra Identità e Democrazia, Anders Vistisen, è fiducioso che le due fazioni più a destra del Parlamento europeo si uniranno per formare un blocco unito durante la prossima legislatura.

In un'intervista rilasciata martedì a Euronews, Vistisen ha dichiarato di ritenere che non vi sia una spaccatura politica sostanziale tra il suo partito - che ospita il Rassemblement national di Marine Le Pen, la Lega e l'Alternative für Deutschland (Afd) tedesca - e i nazionalisti di Conservatori e riformisti europei (Ecr), considerati un po' meno duri della loro controparte.

L'Ecr comprende esponenti del calibro del partito spagnolo Vox e del polacco Diritto e giustizia (Pis). Ne fanno parte anche Fratelli d'Italia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Partito democratico civile (Ods) del primo ministro ceco Petr Fiala, entrambi indicati come potenziali partner del Partito popolare europeo di centro-destra di Ursula von der Leyen dopo il voto di giugno, segno che il muro di fuoco che ha tradizionalmente isolato i partiti di estrema destra sarà abbattuto.

"Quello che secondo me è sbagliato è che ci sono due gruppi a destra, e penso che questo abbia più a che fare con le grandi personalità in alcuni dei partiti più grandi che con le differenze politiche", ha detto Vistisen, che proviene dal Partito popolare danese, di estrema destra. "Non c'è più divisione politica tra l'Id e l'Ecr di quella che si può vedere all'interno del Ppe, dell'S&d o di Renew, per esempio".

Alla domanda se crede che i due gruppi possano formare un blocco unito nel Parlamento europeo, Vistisen ha risposto: "Penso che un giorno lo vedremo (...) Penso che forse non solo dopo queste elezioni, ma penso che le elezioni presidenziali francesi che si terranno tra un paio d'anni (nel 2027, ndr) potrebbero essere un momento molto interessante a cui guardare".

Identità e democrazia si spacca?

Vistisen ha parlato poche ore prima che scoppiasse una crisi all'interno del suo partito, dopo le dichiarazioni del leader del Rassemblement national. Marine Le Pen, che ha affermato che non si sarebbe più seduta con Alternativa per la Germania (AfD) al Parlamento europeo a causa dei commenti nazisti dello spitzenkandidat dell'Afd Maximilian Krah, commenti che hanno provocato le improvvise dimissioni di Krah dal comitato esecutivo federale del partito.

Dopo aver parlato con Euronews, Vistisen ha scrittosulla piattaforma di social media X che Krah, continuerà a essere il candidato principale dell'Afd al voto di giugno.

Nel tweet di Vistisen si legge inoltre" Krah ha dimostrato con le sue dichiarazioni e le sue azioni di non appartenere al gruppo Id" aggiungendo "Se l'Afd non approfitta della situazione e non si libera di Krah, la posizione del Df (il Partito popolare danese) è che l'Afd deve lasciare il gruppo Id"

Ma quando Euronews ha chiesto se le profonde divisioni all'interno del suo gruppo e la crescente insoddisfazione per le posizioni sempre più estremiste dell'Afd potrebbero spingere i partiti membri a cercare di passare al gruppo Ecr, Vistisen ha difeso l'unità di Id. "No, non lo vedo proprio. Penso che sia un po' una falsa narrativa messa in giro", ha detto.

L'europarlamentare ha affermato che nel gruppo concorrente si notano divisioni più profonde, soprattutto per quanto riguarda la loro posizione sull'Ucraina, aggiungendo che il Pis polacco - che appoggia fermamente il sostegno dell'Ue all'Ucraina - ha invitato sia Rassemblement national che il premier ungherese Viktor Orbán, nel suo gruppo all'Europarlamento, nonostante il loro scetticismo nei confronti del sostegno militare all'Ucraina.

Una fonte di Rassemblement national ha dichiarato a Euronews che il partito di Le Pen è favorevole a entrare nello stesso gruppo del Fidesz di Viktor Orbán, che attualmente non fa parte di alcun gruppo politico, dopo essere stato costretto a lasciare il Ppe nel 2021.

Vistisen: "Non sono stato pagato" da Voice of Europe

L'ultima débacle fa seguito a numerose controversie riguardanti l'Afd che hanno fatto arrabbiare il gruppo di Id. A gennaio è emerso che alcuni esponenti di spicco del partito di estrema destra tedesco si sarebbero incontrati con gruppi neonazisti per discutere dei piani di deportazione di milioni di immigrati, tra cui alcuni con cittadinanza tedesca, suscitando, secondo fonti di Euronews, malumori all'interno della famiglia europea.

I due nomi in cima alle liste elettorali dell'Afd per le elezioni di giugno sono anche collegati alle indagini in corso sulle interferenze straniere all'interno del Parlamento europeo, tra cui l'attività di una testata giornalistica filorussa, sospettata di aver pagato eurodeputati seduti per diffondere la propaganda russa.

L'assistente di Maximilian Krah è stato arrestato il mese scorso con l'accusa di spionaggio a favore della Cina, mentre Petr Bystron è accusato di aver ricevuto fino a ventimila euro in contanti da Voice of Europe.

Vistisen ha ammesso di essere "sempre preoccupato per le influenze esterne" e ha promesso che l'ufficio di presidenza del suo gruppo prenderà in mano la questione se dalle indagini i candidati dovessero risultare colpevoli e l'Afd non riuscisse a sospendere la loro iscrizione.

Ma ha difeso la decisione di non intraprendere azioni immediate in risposta alle accuse di interferenze straniere all'interno del suo partito europeo."Il signor Krah è stato sottoposto all'organo etico del Parlamento europeo, che non ha raccomandato nessuna delle sanzioni a propria disposizione", ha affermato Vistisen.

"Quindi, se i suoi avversari politici non hanno raccomandato una sanzione, è molto difficile per noi come gruppo politico sanzionare, ma sono molto contento che l'Afd abbia già stabilito che se queste accuse hanno un fondo di verità, sospenderanno da soli la sua appartenenza al partito e quindi non sarà nemmeno un membro del gruppo Id".

Alla domanda se fosse stato pagato per un'intervista individuale rilasciata a Voice of Europe all'inizio dell'anno, Vistisen ha negato con forza. "No, ovviamente no. Quell'intervista è stata organizzata con la stessa premessa di questa intervista. Mi è stato chiesto di rilasciare un'intervista e l'ho fatto. È il mio lavoro di politico", ha risposto Vistisen.

"Ho un curriculum impeccabile per quanto riguarda la fermezza nei confronti della Russia e della Cina. Nessuno ne ha mai dubitato? A volte queste accuse sono, ovviamente, usate anche politicamente".

L'Unione europea "non si è fatta avanti" nell'aiutare l'Ucraina

Vistisen ha anche criticato aspramente l'Unione europea per quello che ha definito il suo fallimento nel "farsi avanti" nel fornire all'Ucraina gli aiuti e le attrezzature militari di cui ha bisogno per resistere all'invasione della Russia.

"Sfiderei la percezione che l'Europa sia stata molto favorevole all'Ucraina", ha spiegato. "Quando si tratta di azioni concrete, è in ritardo. Quindi no, se non ci fossero gli americani ad aiutare gli ucraini, la guerra sarebbe persa per loro perché l'Europa non si è fatta avanti", ha aggiunto.

"Purtroppo penso che l'aiuto militare è troppo scarso e troppo tardivo per avere la possibilità di respingere la Russia verso i confini precedenti all'invasione russa della Crimea", ha dichiarato Vistisen.

Ha inoltre affermato che l'Ue ha impegnato meno aiuti militari all'Ucraina rispetto al Regno Unito, nonostante gli aiuti militari del blocco ammontino a ben 33 miliardi di euro, rispetto ai 7,6 miliardi di sterline (8,9 miliardi di euro) del Regno Unito.

Vistisen ha tuttavia respinto la prospettiva che l'Ucraina entri a far parte del blocco come Stato membro a tutti gli effetti, sostenendo che i leader europei stanno cercando di imporre delle scadenze per accelerare l'adesione di Kiev.

"Sono le stesse forze che si lamentano dello Stato di diritto in Ungheria (...) che ora dicono di accelerare una procedura in cui stiamo facendo entrare Paesi che hanno un curriculum molto peggiore, per quanto riguarda molti dei parametri, di quello che si è visto nell'Ungheria di Orbán", ha affermato Vistisen.