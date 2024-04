Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il procuratore federale belga ha aperto un'indagine sui parlamentari europei accusati di aver ricevuto pagamenti per diffondere propaganda filorussa

Il primo ministro Alexander De Croo ha dichiarato venerdì ai giornalisti che i servizi di intelligence del Belgio hanno confermato "l'esistenza di una rete di interferenza filo-russa con attività in diversi Paesi europei" che è "soggetta a procedimento penale" nel Paese.

Una recente indagine condotta dalle autorità ceche ha rivelato che i legislatori che siedono al Parlamento europeo a Bruxelles hanno ricevuto denaro da un'operazione di influenza sostenuta da Mosca per "promuovere" la sua propaganda nel blocco.

"I pagamenti in contanti non sono avvenuti in Belgio, ma l'interferenza sì", ha dichiarato De Croo. "Poiché il Belgio è la sede delle istituzioni dell'Ue, abbiamo la responsabilità di sostenere il diritto di ogni cittadino a un voto libero e sicuro", ha aggiunto.

La notizia giunge a poco più di due mesi dal voto degli elettori dell'Ue per eleggere 720 membri del Parlamento europeo, e tra i crescenti timori che i procuratori del Cremlino possano utilizzare la manipolazione delle informazioni per alterare il voto democratico.

Tre delle principali fazioni del Parlamento europeo - i Socialisti e Democratici di centro-sinistra, i centristi di Renew Europe e i Verdi - hanno chiesto una rapida indagine e i servizi stampa del Parlamento hanno confermato a Euronews che stanno "esaminando" le accuse.

Sospetti su europarlamentari di almeno sei Paesi

Mentre De Croo non è stato in grado di specificare quanti legislatori dell'Ue potrebbero essere perseguiti, i media cechi, citando funzionari dell'intelligence, hanno affermato che le accuse coinvolgono politici di Germania, Francia, Polonia, Belgio, Paesi Bassi e Ungheria.

L'indagine ceca ha portato alla sanzione di due persone e della società di stampa Voice of Europe, attraverso la quale, secondo gli investigatori, è stata canalizzata l'operazione russa.

L'eurodeputato Maximilian Krah, dell'estrema destra Alternativa per la Germania (AfD), ha parlato dopo essere stato associato a Voice of Europe, affermando che, nonostante abbia rilasciato interviste alla società, non ne ha tratto alcun vantaggio finanziario.

"Non c'è alcuna accusa specifica che io sia stato pagato per nessuna di queste", ha dichiarato Krah su X. "Questo dimostra cosa pensare dell'attuale campagna: Niente!".

Il Belgio chiede all'Ue di intervenire

De Croo ha detto di aver discusso l'indagine con la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e con la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, e ha chiesto a Eurojust, l'agenzia del blocco per la cooperazione in materia di giustizia penale, di "riunirsi e discutere la questione con urgenza".

De Croo vuole anche esaminare se i mandati della Procura europea (Eppo) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) possano consentire un "processo" nel caso. "Se così non fosse, dovremmo ampliare questi mandati", ha aggiunto.

Le autorità belghe stanno anche indagando su un vasto scandalo di corruzione che coinvolge eurodeputati e altri funzionari del Parlamento, accusati di aver ricevuto denaro in cambio dell'esercizio della loro influenza politica a favore di funzionari di Qatar, Marocco e Mauritania.

Ma l'indagine è stata turbata e ha messo a dura prova i servizi giudiziari belgi, con il precedente procuratore costretto a dimettersi in seguito alle accuse di non essere imparziale.

Le numerose disfatte dell'indagine belga hanno portato molti a bollare il caso come "Belgium-gate". De Croo ha dichiarato che le sue autorità rimangono "dedite" al loro ruolo di "costruttori di consenso" e continueranno a lavorare "non solo nell'interesse del Belgio, ma dell'intera Ue".

Ha appoggiato la proposta della Repubblica Ceca di esaminare la possibilità di imporre sanzioni a livello europeo a persone collegate alla rete di propaganda, ma ha affermato che anche le persone che "ricevono" le tangenti devono essere esaminate nell'ambito dell'indagine belga.