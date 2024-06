Di Euronews

Nella notte tra mercoledì e giovedì la difesa aerea ucraina ha respinto un attacco con droni su Kiev lanciato dalle forze russe. Abbattuti dall'aeronautica ucraina anche cinque missili e 27 droni

Mentre Vladimir Putin ha consolidato le sue relazioni con la Corea del Nord per il sostegno bellico in Ucraina, attacchi con droni russi hanno danneggiato alle prime ore di giovedì infrastrutture energetiche in quattro regioni ucraine. Secondo le notizie confermate dal gestore della rete nazionale Ukrenergo e riportate da The Kyiv Independent, sono stati presi di mira siti nelle regioni di Vinnytsia, Kiev, Dnipropetrovsk e Donetsk. Almeno tre persone sono rimaste ferite nella regione di Dnipropetrovsk, ha denunciato il governatore Serhii Lysak.

Quattro civili morti in Ucraina e una donna in Russia

Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi contro l'Ucraina hanno ucciso quattro persone e ne hanno ferite 14. La Russia avrebbe preso di preso di mira un totale di 13 oblast ucraine: Chernihiv, Mykolaiv, Luhansk, Lviv, Vinnytsia, Kirovohrad, Kyiv, Zaporizhzhia, Sumy, Kherson, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Donetsk.

Durante la notte i raid ucraini in Russia hanno invece preso di mira impianti di stoccaggio di petrolio. Tra i luoghi colpiti c'è la città di Slavyansk-na-Kubani nella regione meridionale di Krasnodar: secondo quanto affermato dal governatore Venyamin Kondratyev una donna avrebbe perso la vita.

Guardian: quest'estate gli F16 saranno in Ucraina

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Guardian quest'estate gli aerei da combattimento F-16 saranno in Ucraina: a dichiararlo il comandante dell'aeronautica olandese Arnoud Stallmann parlando in una base militare nel sud dei Paesi Bassi. Insieme a Belgio, Danimarca e Norvegia i Paesi Bassi si sono impegnati a fornire all'Ucraina circa 80 aerei da combattimento F-16 di fabbricazione statunitense, hardware che l'aeronautica Ucraina richiede da più di un anno.