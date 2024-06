Nuove dure misure contro Mosca a causa della guerra in Ucraina, colpite per la prima volta le forniture di gas. Belgio, Francia e Spagna sono i principali punti di ingresso del Gnl russo

Gli ambasciatori dell'Unione europea, riuniti nel Coreper, hanno approvato una nuova serie di sanzioni contro la Russia, prendendo di mira per la prima volta le forniture di gas naturale liquefatto (Gnl). Diversi Stati membri continuano ad acquistare nonostante la guerra in Ucraina sia giunta al terzo anno, tra questi i principali sono Belgio, Francia e Spagna.

Le sanzioni, che rompono un tabù, rappresentano il 14esimo pacchetto applicato dal febbraio 2022 e arrivano in un momento delicato sul campo di battaglia, mentre le truppe russe cercano di sfruttare il loro rinnovato slancio per ottenere ulteriori guadagni territoriali, sopratutto nella regione di Kharkiv.

Cosa prevede il nuovo pacchetto di sanzioni

Il pacchetto è il risultato di lunghe trattative tra gli ambasciatori, che hanno trascorso settimane a discutere di dettagli altamente tecnici. L'approvazione è stata ritardata più volte a causa delle riserve espresse da diversi Paesi, tra cui l'Ungheria, che aveva giurato di bloccare qualsiasi sanzione nel settore energetico.

Tuttavia, l'ultimo blocco è stato quello della Germania per la "clausola no Russia", che impone alle aziende l'obbligo di evitare l'elusione.

Bruxelles ha saltato due scadenze autoimposte, il G7 in Italia e il Vertice della Pace in Svizzera, per dare alla Germania più tempo per risolvere la questione. Giovedì mattina, Berlino ha fatto sapere che le sue preoccupazioni erano state soddisfatte, aprendo la strada all'accordo.

La stretta sul Gnl, tuttavia, non è un divieto assoluto di importazione, come il blocco ha fatto in precedenza con il carbone e il petrolio marittimo, due delle principali fonti di reddito di Mosca. Le aziende del blocco potranno ancora acquistare il Gnl russo, ma non potranno riesportarlo in altri Paesi, una pratica nota come trasbordo.

Alla Russia oltre 8 miliardi di euro per il gas

Il Centro per la ricerca sull'energia e l'aria pulita (Crea), un'organizzazione indipendente che segue i combustibili fossili russi, stima che nel 2023 il blocco pagherà 8,3 miliardi di euro per 20 miliardi di metri cubi (bcm) di Gnl russo, pari al 5 per cento del consumo totale di gas. Belgio, Francia e Spagna sono stati i principali punti di ingresso del Gnl russo.

Circa il 22 per cento di queste forniture (4,4 miliardi di metri cubi) sono state trasbordate a livello globale, con 1,6 miliardi di metri cubi inviati ad altri Stati membri, secondo il Crea. Il resto è stato destinato a Cina, India, Turchia e altri clienti.

Le cifre riflettono il ruolo di primo piano dell'Occidente nell'assicurazione dei carichi e nei servizi di spedizione: l'anno scorso, l'industria marittima dei Paesi del G7 ha gestito il 93 per cento delle esportazioni di Gnl della Russia, un trasporto valutato in 15,5 miliardi di euro.

L'Ue vuole bloccare l'export di gas russo

Le nuove sanzioni dell'Ue intendono frenare questa attività lucrativa e limitare la capacità della Russia di raccogliere fondi per la sua costosa guerra all'Ucraina. Le sanzioni riguardano anche tre progetti di Gnl con sede in Russia non ancora operativi, che Reuters ha precedentemente identificato come Arctic LNG 2, Ust Luga e Murmansk.

Inoltre, gli Stati membri hanno concordato misure più severe per reprimere l'elusione e chiudere le scappatoie lasciate aperte nei 13 precedenti pacchetti di sanzioni, un problema perenne per Bruxelles.

I dettagli specifici di queste misure non sono stati resi immediatamente disponibili, ma si ritiene che siano diretti alla "flotta ombra" di petroliere vecchie e di piccole dimensioni che il Cremlino utilizza per aggirare il limite di prezzo del G7 sul petrolio russo trasportato via mare.

Nonostante la limitazione a 60 dollari al barile, negli ultimi mesi la Russia ha venduto il suo petrolio degli Urali a un prezzo compreso tra 67 e 75 dollari al pezzo.