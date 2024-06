Il presidente di Cipro ha negato qualsiasi coinvolgimento nelle operazioni militari di Israele in Medio Oriente e assicurato che c'è un canale diplomatico aperto con il Libano e l'Iran

Le minacce di Hezbollah di mettere Cipro tra i bersagli dei suoi missili e dei suoi miliziani ha trovato la replica dell'Unione Europea: "Cipro è uno Stato membro dell'Ue, ogni minaccia a Cipro è una minaccia a tutta l'Unione" ha detto giovedì un portavoce della Commissione Europea.

"Seguiamo da vicino le tensioni fra Libano e Israele e diamo il benvenuto agli sforzi di Usa e Francia per calmare la situazione: è necessaria la de-escalation e l'Ue è in contatto con i rappresentanti del Libano e altri partner nella regione", ha aggiunto il portavoce Peter Stano.

Hezbollah: "Attaccheremo chiunque aiuta Israele" in caso di guerra al Libano

Il leader del movimento sciita libanese, Sayyed Hassan Nasrallah, aveva affermato mercoledì che una guerra contro il Libano avrebbe implicazioni regionali e che Hezbollah attaccherebbe qualsiasi attore della regione che assiste Israele.

In un discorso televisivo, Nasrallah ha detto che "non ci sarà nessun posto sicuro dai nostri missili e dai nostri droni" in Israele in caso di una guerra più ampia.

Nasrallah ha citato l'isola mediterranea, membro dell'Ue, perché avrebbe ospitato militari e caccia israeliani per delle esercitazioni.

Non risulta che Cipro offra terreni o basi all'esercito israeliano, ma in passato ha permesso a Israele di utilizzare il suo spazio aereo per condurre esercitazioni, ha rilevato l'agenzia Reuters.

La replica di Cipro alle parole del leader di Hezbollah Nasrallah

Il presidente cipriota Nikos Christodoulides ha risposto che Nicosia "non è in alcun modo coinvolta" in operazioni militari nella regione e che esiste un "canale di comunicazione sia con il governo libanese che con il governo iraniano, attraverso la via diplomatica".

Cipro è "parte della soluzione, non del problema", ha detto Christodoulides ricordando il corridoio marittimo Cipro-Gaza utilizzato per un breve periodo da World Central Kitchen con il sostegno dell'Ue per fornire aiuti alla Striscia.

Non è chiaro se le autorità diplomatiche cipriote abbiano sospeso la concessione di visti a cittadini libanesi dopo le minacce di Hezbollah, come riportato da un media libanese. Un parlamentare locale citato da un altro media ha precisato che si tratta di una sospensione di un giorno dovuta a diffiicoltà amministrative.

Israele si divide sul rischio di un'altra guerra a nord con Hezbollah

L'esercito di Israele ha fatto sapere martedì che "i piani operativi per un'offensiva in Libano sono stati approvati e convalidati". Il ministro degli Esteri Israel Katz ha aggiunto che una "decisione su una guerra totale con Hezbollah è imminente".

Prima di avviare una guerra, Israele dovrebbe "esaurire il processo diplomatico con Hezbollah", ha detto il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid al quotidiano Yedioth Ahronoth.