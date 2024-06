Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il primo ministro olandese uscente sarà a capo dell'Alleanza atlantica dopo la fine del mandato di Jens Stoltenberg. A spianare la strada a Rutte il ritiro della candidatura del presidente romeno

PUBBLICITÀ

Il primo ministro olandese uscente Mark Rutte sarà nominato capo della Nato, dopo che il presidente romeno Klaus Iohannis ha ritirato la candidatura e annunciando che appoggerà l'ex primo ministro olandese.

Rutte governerà in un periodo difficile, in cui l'alleanza transatlantica si troverà ad affrontare l'aggressione russa e il sostegno potenzialmente vacillante degli Stati Uniti.

La sua nomina è stata confermata proprio in vista del vertice che si terrà a Washington dal 9 all'11 luglio, in occasione del 75esimo anniversario dell'alleanza.

Anche Iohannis si era proposto come Segretario generale, l'alto funzionario che coordina l'organizzazione con sede a Bruxelles, ma il suo governo ha ora offerto il suo sostegno a Rutte, secondo un comunicatostampa ufficiale.

Stoltenberg è in carica dal 2014 e avrebbe dovuto dimettersi l'anno scorso.

Le sfide della Nato e del segretario generale Rutte in Ucraina

Rutte avrà un mandato di almeno quattro anni. Per essere nominato ha dovuto affrontare l'opposizione dell'ungherese di Viktor Orbán, che non voleva essere costretto a sostenere l'Ucraina.

In qualità di capo della Nato Rutte dovrà affrontare un difficile gioco di equilibri, in particolare sostenere la resistenza Ucraina senza provocare una più grave escalation russa.

Un ulteriore colpo di scena potrebbe arrivare con le elezioni presidenziali statunitensi di novembre, dato che il candidato repubblicano Donald Trump si è dimostrato tiepido nei confronti dell'alleanza, invitando addirittura la Russia a invadere i presunti alleati che non investono nelle loro forze armate.

La parabola politica di Mark Rutte

Rutte ha guidato i Paesi Bassi dal 2010, gestendo una serie di complicate coalizioni, ma si dimetterà il 2 luglio. Il partito liberale di Rutte, il Vvd, farà parte di una coalizione guidata dall'ex capo dello spionaggio Dick Schoof, dopo le elezioni di novembre che hanno visto un'impennata di consensi per il leader della destra Geert Wilders.

Lo scorso fine settimana, Rutte ha partecipato al vertice sull'Ucraina in Svizzera, dal quale ha promesso che i Paesi Bassi "continueranno a sostenere l'Ucraina in ogni modo possibile. Per tutto il tempo necessario e con tutto il sostegno necessario".