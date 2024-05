Di Liv Stroud

Secondo l'ultimo Superpoll di Euronews di aprile, il partito di estrema destra tedesco AfD è al secondo posto nei sondaggi per le elezioni europee del mese prossimo. L'attuale governo sta facendo abbastanza per contrastare la minaccia rappresentata dall'estrema destra?

La violenza politica è in aumento in Germania. La nazione è sconvolta dalla notizia dell'aggressione ai politici del partito dei Verdi e dei Socialdemocratici (Spd), avvenuta mentre affiggevano i manifesti elettorali venerdì, a Dresda.

In molti, tra cui i leader dell'Spd in Sassonia, Kathrin Michel e Henning Homann, hanno incolpato il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD). L'AfD ha negato con forza di essere dietro questi attacchi e ha affermato che le campagne elettorali dovrebbero essere prive di violenza.

Le proteste contro l'estrema destra in Germania

All'inizio dell'anno, centinaia di migliaia di persone si sono riunite nelle principali città tedesche per protestare contro l'estrema destra. Molti esperti temono che l'AfD possa cambiare la costituzione, i programmi scolastici e introdurre nuove leggi, come minimo.

Coloro che dicono che voteranno per l'AfD spesso vogliono un cambiamento radicale nella politica e si lamentano che tutti gli altri partiti, tra cui l'Unione Cristiano-Democratica (Cdu) e l'SPD, sono uguali.

I socialdemocratici tedeschi ed europei hanno tenuto sabato a Berlino un congresso sulla democrazia, in cui hanno promesso di non collaborare con i partiti di estrema destra, nel caso in cui fosse necessario formare coalizioni.

Ma l'attuale governo sta facendo abbastanza per contrastare la minaccia dell'estrema destra?

I tentativi del governo tedesco per arginare l'ascesa dell'AfD

Il portavoce dell'organizzazione non governativa indipendente Fondazione Amadeu Antonio, Lorenz Blumenthal, ha dichiarato a Euronews che il governo ci sta provando.

"Almeno ora riconoscono la minaccia che l'estrema destra rappresenta per la democrazia e per le persone che vivono in Germania. Ma naturalmente in passato sono stati commessi molti errori, non agendo a fondo contro l'estremismo di destra, soprattutto per quanto riguarda il ramo giuridico. Molti crimini sono rimasti impuniti. E questo, ovviamente, porta a una nuova autocoscienza dell'estrema destra, perché se le persone non vengono punite per i loro crimini, possono ripeterli e si sentono in un certo senso autorizzati".

Blumenthal ha sottolineato anche che c'è un problema di immagine e ha raccomandato ai politici di adottare misure più attive per essere più onesti con gli elettori e ammettere che possono essere stati commessi degli errori, "per esempio, nel caso della pandemia da Coronavirus, con la quale potrebbero essere state viste un po' troppe restrizioni politiche".

Essere onesti sulle criticità e celebrare i successi

Ha affermato inoltre che riconoscere che i tempi sono duri a causa delle crisi globali aiuterebbe i politici a essere presi più sul serio dagli elettori, ma anche celebrare le vittorie nazionali. Molti partiti tradizionali temono di essere etichettati come nazionalisti e quindi si allontanano dall'essere orgogliosi dei risultati ottenuti.

"Ma soprattutto per la Germania, non siamo andati male. La Germania è persino uscita sorprendentemente bene dalla pandemia. Abbiamo ottenuto molti risultati come Paese in termini di trasformazione credibile verso l'energia verde e l'occupazione", riconosce Blumenthal, sottolineando che la recessione non ha colpito la Germania così duramente come l'AfD sta dipingendo: Il cambiamento che deve avvenire è anche essere orgogliosi di queste cose".

Blumenthal ha inoltre aggiunto che "l'AfD sta facendo paura nel senso migliore del termine. Si propone uno scenario apocalittico: la migrazione rovinerà la Germania, il sostegno all'Ucraina e a Israele rovinerà la Germania. Si tratta sempre e solo di raccogliere voti facendo leva sulla paura".

Questa tattica si riscontra in tutti i partiti populisti d'Europa: "Se torniamo al punto X, Y, Z nel tempo, che per l'AfD è come gli anni '50, allora tutto andrà bene. È solo una visione nostalgica e retrograda della Germania in cui, almeno io, non voglio vivere", dice Blumenthal.