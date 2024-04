Di euronews

L'eurodeputato tedesco Maximilian Krah ha annunciato che resterà capolista di Alternative für Deutschland alle europee. Il suo assistente è stato arrestato con l'accusa di essere una spia al servizio di Pechino

PUBBLICITÀ

Nonostante le accuse di spionaggio contro uno dei suoi dipendenti, l'eurodeputato di Alternative für Deutschland, Maximilian Krah, intende rimanere il principale candidato del partito di estrema destra alle elezioni europee di giugno.

È stato lo stesso Krah ha dare l'annuncio, dopo un incontro di crisi con i leader del partito Alice Weidel e Tino Chrupalla a Berlino, come riporta Tagesschau.

Krah ha sottolineato che non può essere accusato di “qualsiasi cattiva condotta personale”. Vuole però ritirarsi, almeno temporaneamente, dalla campagna elettorale.

L'eurodeputato ha affermato di aver concordato con la leadership del partito che non avrebbe partecipato all'avvio della campagna elettorale dell'AfD nel fine settimana a Donaueschingen.

"Ma se ora credete che questa sia la fine del mio ruolo come principale candidato, allora devo deludervi. Sono e rimarrò il miglior candidato", ha affermato ancora Krah. Nel suo ufficio è stato commesso "un reato penale" e ci sono "gravi accuse".

Per questo motivo "licenzierà oggi stesso il dipendente in questione", ha aggiunto Krah, secondo cui la campagna elettorale per le elezioni europee del 9 giugno sarà "terribilmente oscurata" a causa delle accuse di spionaggio di cui si è venuti a conoscenza martedì.

L'arresto dell'assistente dell'europarlamentare Krah

L'assistente di Krah, Jian Guo, è stato arrestato lunedì con l'accusa di lavorare per i servizi di intelligence cinesi e di aver ripetutamente trasmesso informazioni su negoziati e decisioni del Parlamento europeo a gennaio.

I pubblici ministeri sostengono che abbia anche spiato i dissidenti cinesi in Germania. Martedì sera, un giudice ha ordinato la detenzione di Guo in attesa di un'eventuale incriminazione.