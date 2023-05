Un’escalation di violenza mentre gli occhi sono puntati sulla controffensiva ucraina. In diverse regioni a nord e a sud sono state registrate varie esplosioni

Dopo una notte di bombardamenti su diverse zone dell’Ucraina, Kiev annuncia che il sistema di difesa missilistica Patriot, di fabbricazione statunitense, è di nuovo pienamente operativo. Intanto Mosca ha lanciato nuovi attacchi su Kiev e Odessa. Era stato danneggiato ma non distrutto del tutto durante i bombardamenti russi dei giorni scorsi.

La difesa aerea ucraina ha annunciato di aver distrutto 19 droni e missili sui 28 lanciati venerdì mattina: "Tre missili lanciati dal Mar Nero e 16 droni sono stati abbattuti. I bombardamenti continuano su base quasi quotidiana", ha detto alla televisione ucraina il portavoce dell'aeronautica militare ucraina Yuriy Ihnat."Non tutti i bersagli sono stati colpiti", ha aggiunto.

Un’escalation di violenza mentre gli occhi sono puntati sulla controffensiva ucraina. In diverse regioni a nord e a sud sono state registrate varie esplosioni. Allarmi antiaerei sono risuonati in tutto il paese.

Il capo dell'amministrazione militare di Kiev ha affermato che le forze russe hanno inviato diverse ondate di droni verso la capitale e si tratta del decimo attacco questo mese e il secondo in meno di 24 ore. "Questa tattica del Cremlino è un tentativo di sopraffare le nostre forze antiaeree e di esercitare pressioni psicologiche sui civili. Non succederà", ha scritto su Telegram Serhiy Popko aggiungendo che tutti i droni "sono stati distrutti dalle nostre difese antiaeree".

La battaglia per Bakhmut

Intanto il ministero della Difesa russo ha fatto sapere di aver colpito "con successo" tutti gli obiettivi e distrutto significative scorte di armi e munizioni delle forze ucraine.

Per il leader del gruppo paramilitare russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, è improbabile che la città di Bakhmut, epicentro di mesi di combattimenti nell'Ucraina orientale, venga presa nei prossimi giorni riferendo di pesanti combattimenti nella periferia sud-occidentale della città. "Bakhmut non è ancora stata presa. C'è un sobborgo chiamato Samolet, una fortezza inespugnabile formata da file di edifici. Le battaglie più dure si stanno svolgendo in quella zona in questo momento", ha aggiunto il leader dei Wagner.

Intanto i recenti annunci degli alleati sulla fornitura di missili da crociera e sull'addestramento dei piloti ucraini all'uso di aerei da combattimento occidentali sono stati accolti con favore da Jens Stoltenberg. Il Segretario generale della Nato, in visita a Lisbona, ha dichiarato che ora si aspetta che i paesi membri in vista dell’Alleanza Atlantica di luglio decidano di impegnarsi per dedicare il 2% del Pil alle spese per la difesa.