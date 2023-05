Diritti d'autore LIBKOS/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Controffensiva ucraina. - Diritti d'autore LIBKOS/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Euronews World - Ansa Di Cristiano Tassinari

Mentre le truppe ucraine annunciano di essere avanzare due chilometri attorno a Bakhmut, il presidente Zelensky continua il suo tour diplomatico in Europa: oggi è in visita a Roma, incontrerà Mattarella, Meloni e Papa Francesco. Poi, la partenza per la Germania

Condividi questo articolo Copia e incolla il codice embed del video qui sotto: Copia

Condividi

Tweet

Condividi

send

Condividi

Tweet

Condividi

send

More Hide Send

Condividi

Send

Condividi

Hot Topic

Scopri di più su :

Guerra russo-ucraina