Israele ha ordinato una nuova evacuazione da Khan Younis in vista di un nuovo attacco contro presunti obiettivi di Hamas. Un raid a Deir al-Balah ha provocato la morte di almeno 30 persone

L'esercito israeliano ha ordinato sabato l'evacuazione di una parte affollata di Khan Younis, nella Striscia di Gaza, affermando che sta pianificando un'operazione contro i militanti di Hamas, che si sarebbero nascosti tra i civili.

L'ordine arriva in risposta al lancio di razzi che secondo Israele provengono dalla zona. È la seconda evacuazione in una settimana in un'area destinata ai palestinesi in fuga da altre zone di Gaza. Molti palestinesi sono stati sradicati più volte in cerca di salvezza durante la guerra. L'Idf ha invitato i palestinesi a recarsi nell'area umanitaria di al-Mawasi, rivedendo però i suoi confini. Come mostrato nel post diffuso sui social sabato mattina.

Israele ha già eseguito diversi attacchi durante la settimana, dopo aver dato ordine di evacuazione lunedì. Secondo il ministero della Salute, almeno settanta persone sono morte a Khan Younis negli ultimi giorni. L'area fa parte di una “zona umanitaria” di sessanta chilometri quadrati in cui Israele ha detto ai palestinesi di rifugiarsi per tutta la durata della guerra.

Gran parte dell'area è ricoperta da tendopoli che mancano di servizi igienici e medici e hanno un accesso limitato agli aiuti, secondo le Nazioni Unite e i gruppi umanitari. Secondo le stime di Israele, circa 1,8 milioni di palestinesi vi si rifugiano. Si tratta di più della metà dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza prima della guerra.

Attacco contro una scuola a Deir al-Balah: almeno 20 morti

Un raid israeliano contro un edificio scolastico dove era stato allestito un ospedale da campo ha provocato, inoltre, la morte di almeno trenta persone a Deir al-Balah, più a nord di Khan Younis. Tra le vittime ci sarebbero diversi bambini. Secondo le fondi israeliane, l'edificio era utilizzato da Hamas come deposito armi. Combattenti del movimento islamico sarebbero stati uccisi nel raid.