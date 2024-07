Tra le misure previste dall'accordo, Kiev abbatterà i missili russi diretti in Polonia e Varsavia addestrerà i soldati ucraini. A Varsavia il presidente ucraino anticipa le sue aspettative sul vertice Nato di Washington: "Mi aspetto misure specifiche per rafforzare la difesa area ucraina"

Ucraina e Polonia si sono impegnate a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza attuando una serie di misure. Tra le altre cose, Kiev abbatterà i missili russi diretti in Polonia e Varsavia addestrerà i soldati ucraini.

Lo hanno annunciato lunedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro polacco Donald Tusk durante una conferenza stampa congiunta nella capitale polacca.

L'accordo di cooperazione e di difesa firmato dai due leader prevede il continuo sostegno della Polonia all'Ucraina in materia di difesa, soprattutto aerea, sicurezza energetica e partecipazione alla ricostruzione. Una legione di volontari ucraini attualmente all'estero sarà addestrata in Polonia con l'obiettivo di unirsi allo sforzo di difesa sul suolo ucraino.

"Noi polacchi aiutiamo l'Ucraina per amicizia e solidarietà, ma anche per il bene dei nostri interessi. Chi difende l'Ucraina oggi, difende anche se stesso", ha dichiarato Tusk. "In Polonia queste parole hanno un significato speciale - ha aggiunto -. Pertanto, questa è forse la migliore garanzia della nostra cooperazione in materia di sicurezza. Oggi abbiamo un programma comune, un progetto comune, perché la nostra sicurezza è comune".

Zelensky pronto a discutere di difesa area al vertice Nato

La notizia arriva un giorno prima che i leader della Nato si riuniscano a Washington in occasione del 75esimo anniversario dell'Alleanza per discutere degli aiuti alla sicurezza a lungo termine e del sostegno militare all'Ucraina.

Zelensky, che sarà presente al vertice, ha colto l'occasione per dare voce alle sue aspettative. Il leader ucraino ha auspicato che gli alleati atlantici forniscano misure specifiche per rafforzare le difese aree dell'Ucraina nella guerra con la Russia.

Un appello fatto più volte da Zelensky, questa volta reso ancora più urgente dagli attacchi missilistici russi di lunedì mattina, che hanno ucciso almeno 31 persone e ne hanno ferite altre 154, colpendo anche un ospedale pediatrico a Kiev.

"Vorremmo vedere una maggiore determinazione da parte dei nostri partner e sentire risposte risolute a questi attacchi", ha dichiarato Zelensky, sottolineando che l'Ucraina adotterà le proprie misure di ritorsione. "Vedo la possibilità che i nostri partner usino i loro sistemi di difesa aerea in modo da colpire i missili che stanno effettuando attacchi contro il nostro Paese", ha aggiunto.

All'inizio della conferenza stampa Zelensky ha chiesto ai presenti di osservare un minuto di silenzio per le vittime degli attacchi aerei di lunedì. Da parte sua Tusk ha offerto ogni forma di aiuto disponibile per i bambini evacuati dall'ospedale bombardato.

Cosa c'è sul tavolo del vertice Nato

Una misura che probabilmente verrà approvata durante il vertice di tre giorni è che la Nato si assuma una maggiore responsabilità nel coordinare l'addestramento e l'assistenza militare e finanziaria per le forze ucraine al posto degli Stati Uniti.

Gli europei stanno anche parlando di dare agli ucraini una maggiore presenza all'interno degli organi dell'Alleanza, anche se non c'è ancora un consenso sull'adesione completa dell'Ucraina.

Lunedì Tusk ha dichiarato che la Polonia "continuerà a sostenere tra i nostri alleati che il percorso dell'Ucraina per raggiungere l'adesione all'Ue e alla Nato debba essere il più rapido possibile".

Varsavia è tra i più convinti sostenitori dell'Ucraina e ha offerto a Kiev circa quattro miliardi di dollari in attrezzature militari, formazione e altri articoli per la difesa. Offre inoltre sostegno umanitario, politico ed economico.