Brexit a Natale

Dopo mesi di negoziati, Regno Unito e Unione europea hanno trovato il compromesso finale. Lo hanno annunciato fonti di Londra, in contemporanea con Bruxelles.

La fumata bianca arriva in extremis, alla vigilia di Natale, ma non scongiura l’incubo di un traumatico "no deal".

L’intesa è racchiusa in un testo di circa 2000 pagine ed entrerà in vigore dal primo gennaio 2021, scadenza della fase di transizione. Il problema è che l'accordo dovrà comunque essere soggetta alle ratifiche parlamentari.

Il premier britannico Boris Johnson ha celebrato l’evento postando su Twitter una foto con entrambi i pollici alzati. “L’accordo è fatto” è il commento.