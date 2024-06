Video. Kenya, proteste e sconti nelle strade di Nairobi

Giovedì 20 giugno le strade di Nairobi, in Kenya, sono tornate a riempirsi per le proteste della popolazione. Nel mirino gli aumenti delle tasse proposti da una legge finanziaria che potrebbe essere presentata in Parlamento. Non sono mancati scontri tra manifestanti e polizia, con gli agenti che non hanno lesinato l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla.

