Arrivano in Europa le stazioni di cambio batteria della auto elettriche

Di Roselyne Min

L'Unione europea punta ad avere 30 milioni di veicoli elettrici (EV) a emissioni zero sulle sue strade entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo prevede di vietare le vendite di nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2035.

In questo momento, i lunghi tempi di ricarica sono spesso un problema per gli automobilisti che stanno pensando di passare a un veicolo elettrico. Ma le attese per la ricarica delle batterie potrebbero, presto, diventare un ricordo.

Il produttore cinese di veicoli elettrici NIO ha aperto la sua prima "Power Swap Station" europea in Danimarca, dove le persone possono fermarsi per sostituire la batteria esaurita con una completamente carica.

Una volta che l'auto entra in stazione, l'intero processo è automatico: la stazione solleva il veicolo, svita e rimuove meccanicamente la batteria scarica e la sostituisce con una nuova, per un totale di 500 km di autonomia.

L'intero processo dura circa cinque minuti.

Nel frattempo, la stazione carica lentamente le batterie che ha in magazzino.

NIO sostiene che quando le batterie vengono caricate più lentamente, si degradano meno e finiscono per durare più a lungo.

In tutto il mondo ci sono oltre 1.100 Power Swap Stations già operative, soprattutto in Cina, secondo NIO. La società cinese prevede di aprire oltre 100 stazioni in tutta Europa entro la fine del 2023.

"Quello che stiamo costruendo ora è ciò che chiamiamo un prodotto di viaggio. Stiamo installando le stazioni nelle principali città, venendo incontro alle esigenze delle persone che normalmente guidano per lunghi tragitti. Il prossimo step è avvicinare queste stazioni alle principali città e agli snodi di traffico” ha affermato Morten Haagensen Elmose di NIO Danimarca.

Secondo l'azienda, l'80% degli automobilisti che possiedono veicoli elettrici danesi carica l’auto nel proprio vialetto.

NIO sostiene che la sua stazione di sostituzione della batteria consentirà a coloro che non hanno un vialetto o un caricabatterie CA a casa di avere una batteria operativa ogni volta che ne hanno bisogno.

Pro e contro della sostituzione della batteria

Gli esperti affermano che è necessario uno standard comune affinché le stazioni di scambio di energia, le "Power Swap Stations", funzionino in modo efficiente.

"Il principale svantaggio di NIO Power Swap è che ora si deve guidare in un'auto NIO per utilizzare le nuove stazioni di ricarica della batteria", ha sottolineato Morten Haagensen Elmose, della Danish Electric Vehicle Association.

"Se state davvero pensando di passare da un'auto ICE (con motore a combustione interna) a un veicolo elettrico, e non siete così entusiasti dell'idea di effetturare la ricarica, allora questo potrebbe effettivamente avere senso con lo scambio della batteria”, ha fa notare Morten Haagensen Elmose.

Lo scambio di batterie non è un concetto nuovo.

Il marchio di veicoli elettrici Better Place, con sede in California, che pubblicizzava stazioni di cambio batteria, ha presentato istanza di fallimento nel 2013.

Dieci anni dopo, NIO ritiene che avrà maggiore fortuna visti gli obiettivi di emissioni zero dell'Unione europea e visto l'uso diffuso e la crescente domanda di auto elettriche.

Il marchio mira ad avere più di 2.300 stazioni a livello globale entro la fine di quest'anno.