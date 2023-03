Tutte le auto vendute dal 2035 nell'Unione Europea saranno a emissioni zero: i ministri dell'Energia e dei Trasporti dell'Ue hanno approvato il regolamento che vieterà la vendita di tutti i veicoli con motore a combustione, ad eccezione di quelli alimentati con _e-fuel,_carburanti sintetici prodotti estraendo idrogeno dall'acqua e CO2 dall'atmosfera.

L'eccezione contestata

L'adozione del regolamento arriva dopo l'accordo tra la Commissione europea e la Germania, che ha messo fine a una lunga disputa e dissolto la "minoranza di blocco" che teneva in stallo il regolamento.

La Commissione dovrà ora pronta a presentare misure concrete per delineare questa eccezione, molto contestata da altri Paesi.

La Polonia ha votato contro l'adozione del regolamento, Italia, Romania e Bulgaria si sono astenute.

"Consideriamo che la previsione dei soli carburanti sintetici rappresenti una interpretazione troppo restrittiva, che non consente ancora una piena attuazione del principio di neutralità tecnologica per il quale l'Italia si è sempre battuta sulla base di dati tecnici e scientifici", ha dichiarato ai suoi omologhi il ministro italiano dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

"Siamo infatti convinti che anche i biocarburanti possano rientrare nella categoria dei combustibili neutri in termini di bilanciamento complessivo di CO2 e contribuiscano alla progressiva decarbonizzazione del settore".

Nelle dichiarazioni alla stampa, poi, Pichetto Fratin ha suggerito una possibile apertura all'utilizzo dei biocarburanti da parte della Commissione: "Abbiamo ottenuto il fatto che si possa, prima della verifica del 2026, aprire una discussione nel provare che l'emissione nel momento dell'utilizzo dei biocarburanti posa essere compensata dalla captazione di CO2 nel momento in cui vengono prodotti".

In realtà, la dichiarazione della Commissione europea sull'accordo con la Germania menziona esplicitamente soltanto i "carburanti rinnovabili di origine non biologica".

Anche la ministra spagnola della Transizione ecologica, Teresa Ribera Rodríguez è stata molto critica, soprattutto per il modo in cui questo regolamento è stato bloccato.

“La Germania con l'Italia e la Polonia, è intervenuta all'ultimo momento su un file che era già stato concordato dalle diverse istituzioni. In linea di principio non ci piace questo approccio. Pensiamo che non sia giusto”.