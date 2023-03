A febbraio, il Parlamento europeo ha votato per approvare una nuova legge che vieta la vendita di auto a benzina e diesel a partire dal 2035.

La nuova norma - parte di un più ampio sforzo per combattere il cambiamento climatico nell'Ue - accelererà la transizione del blocco ai veicoli elettrici.

Le automobili rappresentano attualmente circa il 15% di tutte le emissioni di CO2 nell'Ue: la legislazione richiede che le case automobilistiche riducano del 100% le emissioni di carbonio delle auto nuove.

In pratica, ciò significa che dal 2035 in poi non sarà possibile vendere nuovi veicoli convenzionali alimentati a combustibili fossili.

Il voto andrà ora al Consiglio europeo prima che venga ufficializzato il divieto di auto a benzina e diesel.

Ma alcuni Paesi stanno respingendo il cambiamento, formando un'alleanza per opporsi e ritardare la decisione.

Quali Paesi hanno formato un'alleanza contro il divieto?

Un gruppo di Paesi favorevoli alle auto, guidati dalla Germania, ha formato un'alleanza con altri Stati, tra cui Italia, Polonia, Bulgaria e Repubblica Ceca, per cercare di annacquare la nuova legislazione.

Questi Stati membri stanno spingendo affinché le auto alimentate con e-fuel siano esentate dal divieto.

Ma la Francia è pronta a lottare per la nuova normativa, secondo il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire.

Ci sono voluti due anni per finalizzare le misure, che ora necessitano solo di un timbro formale di approvazione da parte dei ministri per diventare legge: "Siamo pronti a lottare per questo, perché ritardare è un errore ambientale e penso anche che sia un errore economico", ha detto Le Maire a France Info.

Il voto finale del Consiglio europeo, previsto per il 7 marzo, è stato ora rinviato, in quanto si riteneva che non avrebbe ottenuto la maggioranza necessaria per ottenere il via libera.

Un portavoce della Svezia, che detiene l'attuale presidenza del Consiglio dell'Ue, ha detto che si svolgerà "a tempo debito".

L'Ue è pronta a passare ai veicoli elettrici?

L'Italia è la patria di grandi marchi automobilistici come Fiat, Alfa Romeo e Ferrari, che dipendono fortemente dai veicoli con motore a combustione.

Circa 270.000 persone sono impiegate direttamente o indirettamente dall'industria automobilistica nel Paese.

Il ministro dei Trasporti italiano, Matteo Salvini, ha definito la nuova legge economica "suicidio" per l'Ue, dicendo che è il "fondamentalismo ideologico" che gioverebbe alla Cina e danneggerebbe l'industria automobilistica europea.

Anche il ministro degli Esteri del Paese, Antonio Tajani, ha cercato di attenuare la legislazione, chiedendo una riduzione del 90% delle emissioni di carbonio anziché del 100%.

"A Bruxelles, alla riunione degli ambasciatori dei Paesi Ue, l'Italia prenderà posizione contro la proposta di regolamento europeo che vieta la produzione e la vendita di auto e furgoni con motore a combustione interna entro il 2035 - ha affermato - l'Italia ritiene che la scelta dell'elettrico non debba essere l'unica strada per arrivare a zero emissioni nella fase di transizione".

A picture taken on January 18, 2021 shows traffic on the Riva Tre Novembre avenue close to Piazza Unita d'Italia in the northern city of Trieste. MIGUEL MEDINA/AFP

Altri avvertono che né l'industria europea né il pubblico in generale sono pronti per un cambiamento così drastico.

Il Partito popolare europeo, gruppo politico di centrodestra al Parlamento europeo, afferma che la legge potrebbe portare le persone a guidare auto più vecchie con motore a combustione, dopo che le nuove vendite sono state vietate perché non possono permettersi una sostituzione elettrica.

Le affermazioni secondo cui le auto elettriche sono più economiche sono state rese "nulle e non valide" dall'aumento del costo dell'energia, sostiene l'eurodeputato tedesco Jens Gieseke, del Partito popolare europeo.

Gli oppositori alla legislazione affermano inoltre che le batterie per auto vengono prodotte all'estero piuttosto che nell'Ue.

Pressing tedesco sul divieto dei motori a combustione

La Germania è la patria di alcune delle più grandi case automobilistiche del mondo, tra cui il gruppo Volkswagen e la BMW.

È anche una delle voci più forti nella richiesta alla Commissione europea di consentire i motori a combustione che utilizzano carburanti climaticamente neutri o e-carburanti oltre il 2035.

Il segretario di Stato per i Trasporti del Paese, Michael Theurer, ha affermato che la Commissione dovrebbe presentare "una proposta su come utilizzare gli e-carburanti o come organizzare i motori a combustione alimentati con carburanti climaticamente neutri".

Ha aggiunto che i veicoli elettrici sono la "strada da percorrere", ma ritiene che dovrebbero essere supportate anche altre tecnologie a emissioni zero.

Gli e-fuel sono realizzati utilizzando materiali che catturano le emissioni di CO2, che in teoria bilanciano il carbonio che producono quando bruciano.

Sono in fase di sviluppo, in modo che possano ancora essere utilizzate versioni modificate dei motori a combustione.

Il ministero dei Trasporti tedesco afferma di essere in contatto con la Commissione per cercare di raggiungere una soluzione sulla questione.

A photo shows a petrol pump with an 'out of service' notice at a petrol station in Dortmund, western Germany. INA FASSBENDER/AFP

Una nuova categoria per le auto con e-fuel

Una bozza di proposta della Commissione europea vista da Reuters potrebbe consentire la vendita di auto che funzionano con e-fuel a impatto climatico zero dopo il 2035.

Con una mossa che sembra volta a risolvere il contenzioso con la Germania, suggerisce la creazione di una nuova categoria di automobili nell'Ue che possono funzionare solo con questi carburanti.

Tuttavia, dovrebbe essere installata una tecnologia per impedire loro di guidare se si utilizzano benzina o diesel.

Ciò potrebbe causare problemi, in quanto richiederebbe lo sviluppo di nuovi motori, cosa di cui è improbabile che le case automobilistiche siano felici.

E questi combustibili non sono ancora prodotti su scala sufficientemente ampia per essere pratici: secondo uno studio del Potsdam Institute for Climate Research, tutti i progetti di e-fuel pianificati in tutto il mondo coprirebbero solo il 10% dell'attuale domanda in Germania di aviazione, prodotti chimici e spedizioni.

Una vittoria per il pianeta?

La presidente della Commissione trasporti, Karima Delli, ha affermato che la decisione dei deputati in febbraio è stata "un voto storico per la transizione ecologica: nel 2050 non avremo più, o quasi, auto a benzina o diesel sulle nostre strade”.

Delli ha aggiunto che la legislazione sarebbe una "vittoria per il nostro pianeta e le nostre popolazioni".

Ma il vice presidente dell'Ue, Frans Timmermans, ha avvertito gli eurodeputati che la Cina porterà sul mercato internazionale 80 nuovi modelli di auto elettriche entro la fine di quest'anno: l'industria automobilistica deve essere preparata.

"Queste sono buone macchine - ha detto Timmermans - sono auto che saranno sempre più convenienti e dobbiamo competere con questo, non vogliamo cedere questo settore essenziale agli stranieri”.

Molte case automobilistiche europee si stanno già preparando alla nuova legge, diventando competitive nel mercato dei veicoli elettrici.

L'industria automobilistica non ha esercitato forti pressioni contrarie, indicando che il passaggio all'elettrico è ben avviato.