Roma: scavi fino a 85 metri per il prolungamento della metropolitana C

operai a lavoro in Piazza Venezia a Roma

Di Euronews

Entrati nella fase più cruciale gli scavi per il passaggio della linea C della metropolitana di Roma nel centro città. In Piazza Venezia si scava fino a 85 metri per creare i tunnel dove passeranno i convogli