Commissione Ue, tutti vogliono i portafogli economici

Tutti i governi devono annunciare i loro candidati alla Commissione europea entro il 30 agosto. I portafogli economici sono tasselli importanti nei colloqui per la scelta dei nuovi commissari Ue

Ursula von der Leyen sta affrontando negoziati impegnativi per la formazione del suo nuovo Collegio dei commissari, con i portafogli economici tra i più ambiti dagli Stati membri dell'Unione europea.

L'Italia, i Paesi Bassi, la Finlandia, la Repubblica Ceca e la Romania hanno dichiarato di voler rivendicare uno di questi portafogli, con quello relativo al bilancio molto richiesto.

"Nel prossimo mandato dovremo negoziare il Quadro finanziario pluriennale. Sarà un dossier molto difficile e pesante, ma sarà anche qualcosa che determinerà le priorità degli anni a venire" ha dichiarato a Euronews Janis Emmanouilidis, analista politico senior presso l'European Policy Center (EPC).

Anche la Francia è in lizza per un portafoglio forte, poiché ha nominato Thierry Breton, attuale commissario per il Mercato interno, che dovrebbe così rimanere a Bruxelles per un secondo mandato.

"C'è sempre un grande interesse per la concorrenza e il commercio, settori in cui l'Ue ha molte competenze - ha detto a Euronews Sophia Russack, ricercatrice presso il Center for European Policy Studies (CEPS) - "Lo stesso vale per quelli che hanno un impatto particolarmente elevato sul bilancio, ad esempio i fondi di coesione e agricoltura, che insieme rappresentano circa un terzo dell'intero bilancio dell'Ue", ha aggiunto.

I nuovi portafogli in palio

In questi giochi di potere, Ursula von der Leyen può anche utilizzare la Difesa, un nuovo portafoglio dedicato all'industria militare, considerato molto rilevante a causa della guerra in Ucraina.

Anche il Mediterraneo - legato alla gestione dei flussi migratori - e gli alloggi avranno per la prima volta dei commissari dedicati.

Per completare il "puzzle" e designare i vicepresidenti esecutivi, il capo della Commissione di centrodestra dovrà anche tenere conto di quali partiti politici hanno sostenuto la sua riconferma al Parlamento europeo a luglio.

"Si può ipotizzare che anche in questo caso - visto che proviene dal PPE, il partito conservatore - tra le posizioni di vertice della Commissione dovrebbero esserci un socialista, un liberale e potenzialmente un verde", ha detto Emmanouilidis.

L'Italia, terza economia dell'Ue, non ha ancora indicato ufficialmente il proprio candidato. Il primo ministro Giorgia Meloni si è astenuta durante il voto del Consiglio europeo per il rinnovo della von der Leyen alla guida dell'esecutivo del blocco.

I Conservatori e Riformisti Europei (ECR), a cui appartiene il partito di Meloni, Fratelli d'Italia, sono diventati il quarto gruppo politico del Parlamento europeo e hanno votato contro la conferma della von der Leyen. Quale portafoglio otterrà l'Italiaè uno dei temi più caldi a Bruxelles.

La questione di genere

Un'altra carta vincente da usare nei negoziati con le 27 capitali è l'equilibrio di genere, come richiesto dalla von der Leyen il cui primo Collegio ha raggiunto la parità. Ma finora i governi hanno nominato meno di 10 donne per andare a Bruxelles.

"Può sostenere che se il Paese offre un'ottima candidata, allora può anche offrirle un portafoglio molto interessante. Ci sono questo tipo di accordi dietro le quinte che possono essere fatti per fare pressione sugli Stati membri. Si tratta quindi di un mix di questioni di genere, politiche e geografiche, un accordo molto complesso da attuare", ha detto Emmanouilidis.

Il primo esecutivo di von der Leyen aveva quasi raggiunto la parità di genere Olivier Matthys/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

Mercoledì il Portogallo ha nominato l'ex ministro delle Finanze Maria Luís Albuquerque, mentre la Danimarca ha annunciato un nome maschile, Dan Jørgensen, ex ministro del Clima e dell'Energia.

"La questione del genere è anche un segno dei tempi attuali. Il Parlamento stesso è attualmente composto da un numero di donne inferiore rispetto al passato, nemmeno il 40%. Ma dobbiamo anche dire che in alcuni Paesi ci sono procedure interne, per esempio che il Parlamento e il Presidente devono essere d'accordo con la scelta del Primo Ministro", ha detto Russack.

Dopo aver ricevuto tutti i nomi, la von der Leyen condurrà colloqui individuali e presenterà la selezione finale al Parlamento europeo, che terrà delle audizioni con i 26 candidati. Se alcuni di essi verranno respinti, dovranno essere presentati nuovi nomi fino a quando l'intera squadra non verrà approvata in sessione plenaria.