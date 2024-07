Ursula von der Leyen è alle prese con la ricerca di un equilibrio per concordare ruolo e portafoglio da assegnare ai prossimi commissari europei

Mettere insieme la lista di commissari potrebbe essere più difficile del previsto per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Tra i motivi principali la richiesta dei governi ultraconservatori di avere portafogli di rilievo.

"Il puzzle della composizione della Commissione sarà più difficile questa volta perché i commissari che Ursula von der Leyen riceverà dagli Stati membri saranno molto più variegati in termini di opinioni politiche rispetto al passato, con un maggior numero di euroscettici", ha spiegato a Euronews Johannes Greubel, analista politico del Center for European Policy.

I governi ultraconservatori di Italia e Repubblica Ceca hanno già dichiarato di volere che i commissari che nomineranno abbiano portafogli di importanza. La premier italiana Giorgia Meloni vuole una vicepresidenza economica, anche l'omologo ceco, Petr Fiala, ha dichiarato di volere "un portafoglio forte, preferibilmente economico".

Le richieste sono anche una reazione al cosiddetto cordone sanitario dei partiti tradizionali e pro Ue contro l'estrema destra, che ha funzionato nella scelta dei leader delle istituzioni: Ursula von der Leyen, di centro-destra, per la Commissione europea, António Costa, socialista, per il Consiglio europeo e Kaja Kallas, liberale, per il capo della diplomazia dell'Ue.

Ancora da vedere quali saranno le mosse di Viktor Orbán del nuovo gruppo Patrioti per l'Europa, non avendo ancora annunciato se manterrà l'attuale Olivér Várhelyi, responsabile per il portafoglio Allargamento e Vicinato, o se nominerà un altro nome.

Tuttavia, questa pressione non arriverà dalla coalizione di estrema destra dei Paesi Bassi, che vuole mantenere Wopke Hoekstra, scelto dall'ex primo ministro liberale Marke Rutte. Martedì Hoekstra, commissario per l'Azione per il clima, ha ringraziato l'attuale governo guidato da Dick Schoof per la rinnovata fiducia.

Il Parlamento europeo alla prova dei candidati

Come nel 2019 Ursula von der Leyen chiede a tutti i leader di proporre candidati di entrambi i sessi per garantire l'equilibrio di genere nella composizione finale della Commissione.

Tuttavia, tutti dovranno passare attraverso le audizioni del Parlamento europeo, per valutare curriculum e competenze, il che può essere una sfida, afferma Sophia Russack, ricercatrice del Center for European Policy Studies.

"Il Parlamento europeo inviterà tutti i candidati a commissario nelle rispettive commissioni e porrà diverse domande per verificare se sono adatti al ruolo", ha dichiarato Russack a Euronews.

"Alla fine, l'intero collegio dei commissari dovrà essere votato dalla plenaria del Parlamento europeo e questo richiede tempo perché il Parlamento cerca anche di "esercitare un po' i muscoli" e può respingere uno o anche più commissari", ha aggiunto la ricercatrice.

Durante i negoziati la presidente Ursula von der Leyen cercherà anche il profilo migliore per i nuovi portafogli che sono stati evidenziati nel suo discorso al Parlamento europeo la scorsa settimana: Difesa, Alloggi e quello per il Mediterraneo.

Oltre alla Germania, che ha come presidente Ursula von der Leyen, otto dei 27 Stati membri hanno già designato i loro candidati: Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.